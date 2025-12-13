El calendario con los próximos cinco partidos del Chelsea tras vencer 2-0 al Everton

El Chelsea llegó presionado a la jornada 16 de la Premier League tras cuatro partidos sin ganar y una dura derrota en Champions League ante el Atalanta. Frente a un Everton en buen momento, el equipo de Maresca respondió en casa. Tras un inicio complicado, Cole Palmer abrió el marcador al minuto 21 luego de una gran asistencia de Malo Gusto, firmando su regreso al gol tras una larga lesión.

El tanto impulsó a los “blues”, que perdonaron varias veces con Garnacho, pero fueron más efectivos antes del descanso con el 2-0 de Gusto tras centro de Neto. En el segundo tiempo, Chelsea controló el juego, aseguró el triunfo y sumó tres puntos vitales que lo colocan, de momento, cuarto en la tabla con 28 unidades.

A continuación, los próximos cinco encuentros de los Blues.

Cardiff City vs. Chelsea, cuartos de final de la EFL Cup

Liam Delap es candidato a fungir de titular en el Chelsea ante el Cardiff City | Stu Forster/GettyImages

Si la oncena del oeste de Londres desea conseguir cuanto antes su primer título del curso, la Copa de la Liga es su mejor opción, ya que el 16 del presente mes visitará al Cardiff City, a partido único y por un cupo en las semifinales. De hecho, es probable que Maresca alterne titulares con suplentes en pro de no pasar mayores contratiempos en el mencionado cotejo.

16/12/25: Cardiff City vs. Chelsea - EFL Cup (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Newcastle vs. Chelsea, jornada 17 de la Premier League

Chelsea tendrá una dura visita a St. James Park el 20 de diciembre | George Wood/GettyImages

La cadena de desafíos en cuestión para los Blues continuará el 20 de diciembre cuando viajen a St. James Park, donde esperan unas Urracas que ya se impusieron las dos veces que chocaron durante la 2024/2025. Por ende, al Chelsea le conviene embolsillarse los tres puntos ligueros que disputará previamente, en vías de no lucir tan obligado a llevarse el lauro versus Newcastle.

20/12/25: Newcastle vs. Chelsea - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Chelsea vs. Aston Villa, jornada 18 de la Premier League

Al Chelsea no le será fácil recibir al Aston Villa | Julian Finney/GettyImages

The Bridge atestiguará el 27 de diciembre otra ardua batalla en la que sus jugadores necesitan puntuar de a tres a como de lugar, pero nada menos que frente al equipo que marcha tercero en la general, el Villa de Unai Emery. Incluso, si los de Maresca llegasen a ganar, quizás den caza al combinado de Birmingham, aunque para eso tendrán que recortar distancia en fechas anteriores.

27/12/25: Chelsea vs. Aston Villa - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

Chelsea vs. Bournemouth, jornada 19 de la Premier League

El Chelsea de Cole Palmer enfrentó recientemente al Bournemouth | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Tres días más tarde, la poderosa institución londinense de nuevo actuará de local, en el que a priori será el encuentro de menor dificultad en clave Premier League, puesto que el Bournemouth ha descendido hasta la casilla número 13, luego de encadenar, a día de hoy, seis jornadas sin triunfar, incluyendo cuatro derrotas en el periplo.

30/12/25: Chelsea vs. Aston Villa - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs Chelsea, jornada 20 de la Premier League

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

Dos candidatos al título se enfrentan en el Etihad para abrir el 2026: el City de Pep Guardiola recibe al Chelsea de Enzo Maresca en uno de los primeros duelos imperdibles del nuevo año.

04/01/26: Manchester City vs Chelsea - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP)

Rival Fecha Hora Competición Canal TV Cardiff City 16 de diciembre 15:00 USA 14:00 MEX 21:00 ESP EFL Cup USA: NBC

MEX: Fox

ESP: DAZN Newcastle 20 de diciembre 07:30 USA 06:30 MEX 13:30 ESP Premier League USA: NBC

MEX: Fox

ESP: DAZN Aston Villa 27 de diciembre 12:30 USA 11:30 MEX 18:30 ESP Premier League USA: NBC

MEX: Fox

ESP: DAZN Bournemouth 30 de diciembre 14:30 USA

13:30 MEX

20:30 ESP Premier League USA: NBC

MEX: Fox

ESP: DAZN Manchester City 4 de enero 12:30 USA 11:30 MEX 18:30 ESP Premier League USA: NBC

MEX: Fox

ESP: DAZN

