El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras clasificarse a la final de la EFL Cup
El Manchester City derrotó al Newcaslte 3-1 y con el global en 5-1, los pupilos de Pep Guardiola avanzaron a la final de la Carabao Cup y ahora, ya piensan en lo que sigue.
A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Manchester City.
Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League
Los dirigidos por Arne Slot, que está en crisis futbolística y no logra tener identidad y regularidad, buscarán recortar puntos ante los de Guardiola de cara a la recta final en la lucha por el título. Los Ciudadanos, por su parte, necesitan ganar para no perderle pisada al Arsenal.
- 08/02/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - ESP: 17:30, MEX: 10:30, USA: 11:30
Manchester City vs Fulham, jornada 25 de la Premier League
Los Ciudadanos recibirán la visita del Fulham por la jornada 25 de la Premier League, con la ilusión de conseguir un buen resultado que les permita seguir peleando por el título de campeón inglés en la pelea que protagonizan junto al Arsenal de Mikel Arteta y sus figuras, que andan con un rendimiento aplastante.
- 11/02/26: Manchester City vs Fulham - Premier League - ESP: 18:30, MEX: 13:30, USA: 14:30
Manchester City vs Salford, cuarta ronda de la FA Cup
En la FA Cup del año pasado, estos equipos se vieron las caras por la tercera ronda y fue victoria contundente para los de Pep Guardiola por 8-0 gracias a los tantos de James McAtee (hattrick), Jérémy Doku (doblete), Jack Grealish, Divin Mubama y Nico O'Reilly.
- 14/02/26: Manchester City vs Salford - FA Cup - ESP: 10:00, MEX: 09:00, USA: 16:00
Manchester City vs Newcastle, jornada 26 de la Premier League
Tras lo que será la semifinal por EFL Cup, estos equipos se volverán a ver las caras en un duelo importante por la Premier League. Los Ciudadanos pelean por el campeonato, mientras que las Urracas quieren meterse en zona de clasificación a copas europeas.
- 21/02/26: Manchester City vs Newcastle - Premier League - ESP: 13:30, MEX: 6:30, USA: 7:30
Leeds vs Manchester City, jornada 27 de la Premier League
Cerrando la actividad del mes de febrero, los Ciudadanos viajarán a Leeds para visitar al equipo local en Elland Road. Estos son uno de los comprometidos en la lucha por la permanencia, y todo punto vale en el sueño de quedarse un año más en la máxima categoría del fútbol inglés.
- 28/02/26: Leeds vs Manchester City - Premier League - ESP: 18:30, MEX: 11:30, USA: 12:30
Próximos 5 encuentros del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal de TV
Liverpool
08/02/2026
ESP: 17:30, MEX: 10:30, USA: 11:30
Premier League
ESP: DAZN
Fulham
11/02/2026
ESP: 18:30, MEX: 13:30, USA: 14:30
Premier League
ESP: DAZN
Salford
14/02/26
ESP: 10:00, MEX: 09:00, USA: 16:00
FA Cup
ESP: DAZN
Newcastle
21/02/26
ESP: 13:30
Premier League
ESP: DAZN
Leeds
28/02/26
ESP: 18:30
Premier League
ESP: DAZN
