El Manchester City desperdició una ventaja de dos goles frente al Tottenham y terminó conformándose con un empate 2-2 ante los Hotspur. Rayan Cherki y Antoine Semenyo habían puesto en ventaja a los Citizens, pero Dominic Solanke apareció con un doblete para rescatar un punto para el conjunto londinense. Con este resultado, el equipo dirigido por Pep Guardiola llegó a 47 unidades y se mantiene a seis puntos del Arsenal, líder de la Premier League.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Manchester City.

Manchester City vs Newcastle, vuelta de semifinales de la EFL Cup

Chelsea v Liverpool - Carabao Cup Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

El equipo de Guardiola tiene una ventaja de dos goles en esta llave y buscará un buen resultado que le permita clasificarse a la gran final, donde se enfrentará con el ganador del choque entre Chelsea y Arsenal.

04/02/26: Manchester City vs Newcastle - EFL Cup - ESP: 21:00, MEX 14:00, USA 15:00

Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League

Liverpool v Burnley - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Los dirigidos por Arne Slot, que está en crisis futbolística y no logra tener identidad y regularidad, buscará recortar puntos ante los dirigidos por Guardiola de cara a la recta final en la lucha por el título.

08/02/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - ESP: 17:30, MEX: 10:30, USA: 11:30

Manchester City vs Fulham, jornada 25 de la Premier League

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

Los Ciudadanos recibirán la visita del Fulham por la jornada 25 de la Premier League, con la ilusión de conseguir un buen resultado que les permita seguir peleando por el título de campeón inglés.

11/02/26: Manchester City vs Fulham - Premier League - ESP: 18:30, MEX: 13:30, USA: 14:30

Manchester City vs Salford, cuarta ronda de la FA Cup

Salford City v Swindon Town - Emirates FA Cup Third Round | NurPhoto/GettyImages

En la FA Cup del año pasado, estos equipos se vieron las caras por la tercera ronda y fue victoria contundente para los de Pep Guardiola por 8-0 gracias a los tantos de James McAtee (hattrick), Jérémy Doku (doblete), Jack Grealish, Divin Mubama y Nico O'Reilly

.



14/02/26: Manchester City vs Salford - FA Cup - ESP: 10:00, MEX: 09:00, USA: 16:00

Manchester City vs Newcastle, jornada 26 de la Premier League

Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | George Wood - UEFA/GettyImages

Tras lo que será la semifinal por EFL Cup, estos equipos se volverán a ver las caras en un duelo importante por la Premier League.

21/02/26: Manchester City vs Newcastle - Premier League - ESP: 13:30, MEX: 6:30, USA: 7:30

Próximos 5 encuentros del Manchester City