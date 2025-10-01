El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras empatar 2-2 con el AS Mónaco

El Manchester City aún no logra revertir la floja imagen demostrada la temporada anterior, mostrándose frágil contra algunos rivales a los que solía derrotar sin sobresaltos en otro tramo del ciclo de Pep Guardiola al mando del equipo skyblue.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.

Brentford – Manchester City, jornada 7 de la Premier League

El calendario continuará con la salida al terreno del Brentford, una de las plazas más exigentes para los clubes de la élite en las últimas temporadas. El conjunto local, conocido por su fortaleza física y su estilo combativo, exigirá al Manchester City jugar con máxima atención.

Manchester City vs Everton, jornada 8 de la Premier League

El Manchester City parte como gran candidato frente al Everton, respaldado por la amplitud de su plantel y el peso de su propuesta táctica. Los Toffees, en cambio, deberán apoyarse en la disciplina defensiva y buscar sus oportunidades a través de transiciones rápidas o algún error rival.

Villarreal vs Manchester City, jornada 3 de la UEFA Champions League

La tercera jornada de la Champions League llevará al Manchester City a visitar al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, un escenario siempre complicado para los grandes de Europa. El equipo de Guardiola parte como favorito por la calidad de su plantilla, pero deberá imponerse al empuje de un Villarreal que suele crecer con el apoyo de su gente y que intentará sorprender con su intensidad y velocidad en ataque.

Aston Villa vs Manchester City, jornada 9 de la Premier League

Los de Guardiola continuarán con la acción de la liga inglesa viajando a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa en el Villa Park, en un duelo que seguramente sea apasionante y con muchas situaciones de gol teniendo en cuenta los estilos de estos equipos.

Swansea vs Manchester City, octavos de final de la EFL Cup

En el cierre del mes de octubre, el City tendrá un partido a eliminación directa contra un duro rival de segunda: el Swansea, que tiene un gran invicto jugando como local. El encuentro será correspondiente a los octavos de final de la EFL Cup.

Los próximos cinco encuentros del Manchester City