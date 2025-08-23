El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras la derrota ante el Tottenham

El Manchester City tiene la difícil tarea de revertir la imagen dejada la temporada anterior, cuando no cumplió con las expectativas y quedó lejos en todo torne que compitió. En busca de redimirse, principalmente en la Premier League, a continuación les dejamos el calendario con los próximos cinco partidos del City luego del encuentro ante el Tottenham, que dejó bastante cabreada la afición skyblue:

Brighton vs Manchester City, jornada 3 de la Premier League

Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

El primer rival en este calendario será el siempre difícil Brighton. Con el objetivo de ingresar a una copa internacional el próximo año, los locales buscarán quedarse con algún punto aprovechando su estructurada defensa.

31/08/25: Brighton vs Manchester City - Premier League (9:00 US, 7:00 MX, 15.00 ESP)

Manchester City vs Manchester United, jornada 3 de la Premier League

Manchester United FC v Chelsea FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El plato fuerte de la fecha. El partido que muchos fanáticos esperan. El derbi de Manchester tendrá lugar en septiembre, y promete tener todas las emociones. Con dos caras de las monedas distintas, el City sabe que no se puede permitir tropezar en este partido. El United, por su parte, está en proceso de volver a ser lo que era.

14/09/25: Manchester City vs Manchester United - Premier League (11:30 US, 9:30 MX,17:30 ESP)

Arsenal vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENAL | PAUL ELLIS/GettyImages

Los partidos difíciles no terminan para el City. Será un arranque complicado de la temporada porque en la fecha cuatro deberá visitar a un Arsenal que se quedó detrás del Liverpool en la lucha por el campeonato. Reforzado para ganar la temporada, los de Mikel Arteta no dudarán en tirar en cancha todo su arsenal ofensivo para poder quedarse con los tres puntos.

21/09/25: Arsenal vs Manchester City - Premier League (11:30 US, 9:30 MX,17:30 ESP)

Manchester City vs Burnley, jornada 5 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Burnley - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Entrando en la etapa final de este calendario, el City recibirá a un Burnely que su lucha será por no descender. Recién ascendido, uno de sus grandes fuertes es la defensa por lo que intentarán complicarle las cosas a Pep Guardiola.

27/09/2025: Manchester City vs Burnley - Premier League (10:00 US, 8:00 MX16:00 ESP)

Brentford vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Brentford FC v Manchester City FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El último partido de esta etapa será ante el Brentford en condición de visitante. El City irá a buscar los tres puntos a una cancha difícil, con la obligación de ganar y no dejar más puntos en el camino.

05/10/2025: Brentford vs Manchester City - Premier League (11:30 US, 9:30 MX,17:30 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City