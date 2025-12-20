Pese a un lento inicio de temporada, el Manchester City ya se encuentra en un notable momento de juego y resultados. Este sábado 20 de diciembre, los Citizens se impusieron ante el West Ham por marcador de 3-0 en el Etihad Stadium y se pusieron como líderes provisionales de la Premier League.

La oncena que entrena Pep Guardiola afrontará un calendario inmediato de cinco duelos; cuatro de ellos en Premier, que en condiciones normales debería sacar adelante, aunque uno de estos será de alto voltaje

Nottingham Forest vs. Manchester City, jornada 18 de la Premier League

Manchester City debería superar al Nottingham Forest | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Pasada la navidad, el 27 de diciembre, el City tendrá su segundo cotejo al hilo versus un equipo candidato a descender; pues visitará al Nottingham Forest con el objetivo conciso de sumar otras tres unidades y seguir su pulso con el Arsenal por la posición de honor del torneo de la regularidad.

27/12/25: Nottingham Forest vs. Manchester City - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Sunderland vs. Manchester City, jornada 19 de la Premier League

Josko Gvardiol marcó contra el Sunderland a inicios de diciembre | DARREN STAPLES/GettyImages

Los Citizens continuarán la cadena de encuentros precisamente en año nuevo, cuando visiten a unos Black Cats a los que ya golearon 3x0 el sábado 6 de diciembre en el partido de la primera vuelta, en el Etihad.

01/01/26: Sunderland vs. Manchester City - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Manchester City vs. Chelsea, jornada 20 de la Premier League

El City tendrá una dura prueba recibiendo al Chelsea | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Con diferencia, el desafío ante Chelsea del 4 de enero es el más complicado que afrontará el conjunto sky blue en el periplo, dado que los londinenses son los actuales campeones mundiales y arrancaron la zafra como fuertes aspirantes a llevarse el título en la categoría dorada inglesa. Eso sí, el careo será en Manchester.

04/01/26: Manchester City vs. Chelsea - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

Manchester City vs. Brighton, jornada 21 de la Premier League

El Brighton le ganó al City en el partido de ida de esta Premier | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Es cierto que las Gaviotas suelen sacarles puntos inesperados a los gigantes del balompié británico y ya vencieron a los Ciudadanos en la primera vuelta; sin embargo, el citado equipo no atraviesa su mejor momento, así que le resultará complicado arañar algo del feudo sky blue.

07/01/26: Manchester City vs. Brighton - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs. Exeter City, tercera ronda

Savinho seguramente será titular ante el Exeter City en FA Cup | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Los mancunianos se estrenan en la actual edición del torneo más añejo del mundo contra un humilde rival que pertenece a la Tercera División del sistema del fútbol inglés. En consecuencia y salvo catástrofe mayúscula e histórica, el combinado azul cielo tiene todo para clasificar a la siguiente etapa.

10/01/26: Manchester City vs. Exeter City - FA Cup (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)