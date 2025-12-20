Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras su victoria 3-0 ante el West Ham

Los Citizens se colocaron como líderes provisionales de la Premier League, a la espera de lo que haga el Arsenal
John Griswold|
Manchester City v West Ham United - Premier League
Manchester City v West Ham United - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Pese a un lento inicio de temporada, el Manchester City ya se encuentra en un notable momento de juego y resultados. Este sábado 20 de diciembre, los Citizens se impusieron ante el West Ham por marcador de 3-0 en el Etihad Stadium y se pusieron como líderes provisionales de la Premier League.

La oncena que entrena Pep Guardiola afrontará un calendario inmediato de cinco duelos; cuatro de ellos en Premier, que en condiciones normales debería sacar adelante, aunque uno de estos será de alto voltaje

Nottingham Forest  vs. Manchester City, jornada 18 de la Premier League

Manchester City jugará ante Nottingham Forest luego de Navidad
Manchester City debería superar al Nottingham Forest | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Pasada la navidad, el 27 de diciembre, el City tendrá su segundo cotejo al hilo versus un equipo candidato a descender; pues visitará al Nottingham Forest con el objetivo conciso de sumar otras tres unidades y seguir su pulso con el Arsenal por la posición de honor del torneo de la regularidad.

  • 27/12/25: Nottingham Forest vs. Manchester City - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Sunderland vs. Manchester City, jornada 19 de la Premier League

Gvardiol encabezó la goleada sobre el Sunderland hace algunas semanas
Josko Gvardiol marcó contra el Sunderland a inicios de diciembre | DARREN STAPLES/GettyImages

Los Citizens continuarán la cadena de encuentros precisamente en año nuevo, cuando visiten a unos Black Cats a los que ya golearon 3x0 el sábado 6 de diciembre en el partido de la primera vuelta, en el Etihad.

  • 01/01/26: Sunderland vs. Manchester City - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Manchester City vs. Chelsea, jornada 20 de la Premier League

Bernardo Silva le marcó al Chelsea la temporada pasada
El City tendrá una dura prueba recibiendo al Chelsea | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Con diferencia, el desafío ante Chelsea del 4 de enero es el más complicado que afrontará el conjunto sky blue en el periplo, dado que los londinenses son los actuales campeones mundiales y arrancaron la zafra como fuertes aspirantes a llevarse el título en la categoría dorada inglesa. Eso sí, el careo será en Manchester.

  • 04/01/26: Manchester City vs. Chelsea - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

Manchester City vs. Brighton, jornada 21 de la Premier League

Brighton superó al City en agosto
El Brighton le ganó al City en el partido de ida de esta Premier | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Es cierto que las Gaviotas suelen sacarles puntos inesperados a los gigantes del balompié británico y ya vencieron a los Ciudadanos en la primera vuelta; sin embargo, el citado equipo no atraviesa su mejor momento, así que le resultará complicado arañar algo del feudo sky blue.

  • 07/01/26: Manchester City vs. Brighton - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs. Exeter City, tercera ronda

Savinho
Savinho seguramente será titular ante el Exeter City en FA Cup | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Los mancunianos se estrenan en la actual edición del torneo más añejo del mundo contra un humilde rival que pertenece a la Tercera División del sistema del fútbol inglés. En consecuencia y salvo catástrofe mayúscula e histórica, el combinado azul cielo tiene todo para clasificar a la siguiente etapa.

  • 10/01/26: Manchester City vs. Exeter City - FA Cup (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Rival

Fecha

Hora

Competición

Canal TV

Nottingham Forest

27 de diciembre

07:30 ET US 06:30 MX DF
13.30ESP

Premier League

USA: USA Network y NBC Sports
MX: por confirmar

ESP: DAZN

Sunderland

1 de enero de 2026

15:00 ET US
14:00 MX DF
21.00 ESP

Premier League

USA: USA Network y NBC Sports
MX: por confirmar

ESP: DAZN

Chelsea

4 de enero de 2026

12:30 ET US
11:30 MX DF
18.30 ESP

Premier League

USA: NBCSN y Peacock

MX: por confirmar

ESP: DAZN

Brighton

7 de enero de 2026

14:30 ET US
13:30 MX DF
20.30 ESP

Premier League

USA: por confirmar

MX: por confirmar

ESP: DAZN

Exeter City

10 de enero de 2026

10:00 ET US
09:00 MX DF
16.00 ESP

Premier League

USA: ESPN

MX: por confirmar

ESP: por confirmar

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

