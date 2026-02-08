El Manchester City consiguió una victoria muy importante ante el Liverpool en la jornada 25 de la Premier League. Los Citizens, con goles de Bernardo Silva y Erling Haaland, se impusieron por marcador de 2-1 ante los Reds y se pusieron a seis puntos del Arsenal, líder de la liga.

Mientras aguardan por los octavos de final de la UEFA Champions League, el calendario les deparará partidos interesantes en el plano local.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo del Manchester City.

Manchester City vs Fulham, jornada 25 de la Premier League

Los Ciudadanos recibirán la visita del Fulham por la jornada 25 de la Premier League, con la ilusión de conseguir un buen resultado que les permita seguir peleando por el título de campeón inglés en la pelea que protagonizan junto al Arsenal de Mikel Arteta y sus figuras, que andan con un rendimiento aplastante.

11/02/26: Manchester City vs Fulham - Premier League - ESP: 18:30, MEX: 13:30, USA: 14:30

Manchester City vs Salford, cuarta ronda de la FA Cup

En la FA Cup del año pasado, estos equipos se vieron las caras por la tercera ronda y fue victoria contundente para los de Pep Guardiola por 8-0 gracias a los tantos de James McAtee (hattrick), Jérémy Doku (doblete), Jack Grealish, Divin Mubama y Nico O'Reilly.

14/02/26: Manchester City vs Salford - FA Cup - ESP: 10:00, MEX: 09:00, USA: 16:00

Manchester City vs Newcastle, jornada 26 de la Premier League

Tras lo que fue la semifinal de la EFL Cup, que tuvo como ganador al equipo dirigido por Pep Guardiola, estos equipos se volverán a ver las caras en un duelo importante por la Premier League. Los Ciudadanos pelean por el campeonato, mientras que las Urracas quieren meterse en zona de clasificación a copas europeas.

21/02/26: Manchester City vs Newcastle - Premier League - ESP: 13:30, MEX: 6:30, USA: 7:30

Leeds vs Manchester City, jornada 27 de la Premier League

Cerrando la actividad del mes de febrero, los Ciudadanos viajarán a Leeds para visitar al equipo local en Elland Road. Estos son uno de los comprometidos en la lucha por la permanencia, y todo punto vale en el sueño de quedarse un año más en la máxima categoría del fútbol inglés.

28/02/26: Leeds vs Manchester City - Premier League - ESP: 18:30, MEX: 11:30, USA: 12:30

Manchester City vs Nottingham Forest, jornada 28 de la Premier League

En el inicio del mes de marzo, los Ciudadanos recibirán la visita de un complicado Nottingham Forest, que necesita tener un sprint final de novela para salvarse del temido descenso a la segunda división del fútbol inglés. Por su parte, los de Guardiola seguirán peleando mano a mano el campeonato con el Arsenal de Arteta.

4/3/26: Manchester City vs Nottingham Forest - Premier League - ESP: 18:30, MEX: 13:30, USA: 14:30

