El Manchester City venció por la mínima al Nottingham Forest y logró tres puntos clave para seguirle la pista a los gunners.

El plantel que entrena Pep Guardiola afrontará un calendario inmediato con los siguientes cinco duelos.

Sunderland vs. Manchester City, jornada 19 de la Premier League

Josko Gvardiol marcó contra el Sunderland a inicios de diciembre | DARREN STAPLES/GettyImages

Los Citizens continuarán la cadena de encuentros precisamente en año nuevo, cuando visiten a unos Black Cats a los que ya golearon 3 a 0 el sábado 6 de diciembre en el partido de la primera vuelta, en el Etihad.

01/01/26: Sunderland vs. Manchester City - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Manchester City vs. Chelsea, jornada 20 de la Premier League

El City tendrá una dura prueba recibiendo al Chelsea | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Con diferencia, el desafío ante Chelsea del 4 de enero es el más complicado que afrontará el conjunto sky blue en el periplo, dado que los londinenses son los actuales campeones mundiales y arrancaron la zafra como fuertes aspirantes a llevarse el título en la categoría dorada inglesa. Eso sí, el careo será en Manchester.

04/01/26: Manchester City vs. Chelsea - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

Manchester City vs. Brighton, jornada 21 de la Premier League

El Brighton le ganó al City en el partido de ida de esta Premier | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Es cierto que las Gaviotas suelen sacarles puntos inesperados a los gigantes del balompié británico y ya vencieron a los Ciudadanos en la primera vuelta; sin embargo, el citado equipo no atraviesa su mejor momento, así que le resultará complicado arañar algo del feudo sky blue.

07/01/26: Manchester City vs. Brighton - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs. Exeter City, tercera ronda de la FA Cup

Savinho seguramente será titular ante el Exeter City en FA Cup | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Los mancunianos se estrenan en la actual edición del torneo más añejo del mundo contra un humilde rival que pertenece a la Tercera División del sistema del fútbol inglés. En consecuencia y salvo catástrofe mayúscula e histórica, el combinado azul cielo tiene todo para clasificar a la siguiente etapa.

10/01/26: Manchester City vs. Exeter City - FA Cup (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Newcastle vs Manchester City, ida de semifinales de la EFL Cup

Newcastle United's St James Park: An Aerial View | David Goddard/GettyImages

El gigante St. James Park de Newcastle-upon-Tyne será testigo de la semifinal de ida de la EFL Cup entre las Urracas y los Ciudadanos, donde los dueños de casa intentarán dar el primer paso para clasificarse a la gran final y seguir soñando con defender el título.

13/01/26: Newcastle vs Manchester City - EFL Cup (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)