El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras vencer al Nottingham Forest

Los Citizens le están dando batalla al Arsenal y sueñan con el título.
FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY
FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY | BEN STANSALL/GettyImages

El Manchester City venció por la mínima al Nottingham Forest y logró tres puntos clave para seguirle la pista a los gunners.

El plantel que entrena Pep Guardiola afrontará un calendario inmediato con los siguientes cinco duelos.

Sunderland vs. Manchester City, jornada 19 de la Premier League

Gvardiol encabezó la goleada sobre el Sunderland hace algunas semanas
Josko Gvardiol marcó contra el Sunderland a inicios de diciembre | DARREN STAPLES/GettyImages

Los Citizens continuarán la cadena de encuentros precisamente en año nuevo, cuando visiten a unos Black Cats a los que ya golearon 3 a 0 el sábado 6 de diciembre en el partido de la primera vuelta, en el Etihad.

  • 01/01/26: Sunderland vs. Manchester City - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Manchester City vs. Chelsea, jornada 20 de la Premier League

Bernardo Silva le marcó al Chelsea la temporada pasada
El City tendrá una dura prueba recibiendo al Chelsea | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Con diferencia, el desafío ante Chelsea del 4 de enero es el más complicado que afrontará el conjunto sky blue en el periplo, dado que los londinenses son los actuales campeones mundiales y arrancaron la zafra como fuertes aspirantes a llevarse el título en la categoría dorada inglesa. Eso sí, el careo será en Manchester.

  • 04/01/26: Manchester City vs. Chelsea - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

Manchester City vs. Brighton, jornada 21 de la Premier League

Brighton superó al City en agosto
El Brighton le ganó al City en el partido de ida de esta Premier | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Es cierto que las Gaviotas suelen sacarles puntos inesperados a los gigantes del balompié británico y ya vencieron a los Ciudadanos en la primera vuelta; sin embargo, el citado equipo no atraviesa su mejor momento, así que le resultará complicado arañar algo del feudo sky blue.

  • 07/01/26: Manchester City vs. Brighton - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs. Exeter City, tercera ronda de la FA Cup

Savinho
Savinho seguramente será titular ante el Exeter City en FA Cup | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Los mancunianos se estrenan en la actual edición del torneo más añejo del mundo contra un humilde rival que pertenece a la Tercera División del sistema del fútbol inglés. En consecuencia y salvo catástrofe mayúscula e histórica, el combinado azul cielo tiene todo para clasificar a la siguiente etapa.

  • 10/01/26: Manchester City vs. Exeter City - FA Cup (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Newcastle vs Manchester City, ida de semifinales de la EFL Cup

Newcastle United's St James Park: An Aerial View
Newcastle United's St James Park: An Aerial View | David Goddard/GettyImages

El gigante St. James Park de Newcastle-upon-Tyne será testigo de la semifinal de ida de la EFL Cup entre las Urracas y los Ciudadanos, donde los dueños de casa intentarán dar el primer paso para clasificarse a la gran final y seguir soñando con defender el título.

  • 13/01/26: Newcastle vs Manchester City - EFL Cup (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)

Rival

Fecha

Hora

Competición

Canal TV

Sunderland

1 de enero de 2026

15:00 ET US
14:00 MX DF
21.00 ESP

Premier League

USA: USA Network y NBC Sports
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Chelsea

4 de enero

12:30 ET US
11:30 MX DF
18.30 ESP

Premier League

USA: NBCSN y Peacock
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Brighton

7 de enero

14:30 ET US
13:30 MX DF
20.30 ESP

Premier League

USA: NBC
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Exeter City

10 de enero

10:00 ET US
09:00 MX DF
16.00 ESP

FA Cup

USA: ESPN
MX: por confirmar
ESP: por confirmar

Newcastle

13 de enero

15:00 ET US
14:00 MX DF
21.00 ESP

EFL Cup

USA: NBC
MX: por confirmar
ESP: DAZN

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

