El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester United tras ganarle 2-0 al Manchester City

El Manchester United sorprendió ganándole el derbi al City por 2-0 con goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu, ilusionándose con volver a ser el temible equipo que supieron ser en otras épocas.

A continuación te compartimos cuáles serán los próximos compromisos de la escuadra dirigida por Michael Carrick.

Arsenal vs Manchester United, jornada 23 de la Premier League

Desde septiembre del 2022 el United no puede ganarle a los Gunners en ninguna competencia, sumado al buen momento por el que atraviesan hoy en la Premier League sus rivales, no será un duelo nada afable para los Red Devils.

17/1/26: Arsenal vs. Manchester United - jornada 23 de la Premier League (11:30 ET US, 10:30 MX, 17:30 ESP)

Manchester United vs Fulham, jornada 24 de la Premier League

Estos equipos suelen ofrecer partidos por demás apretados, en sus últimos cinco enfrentamientos en el certamen liguero, se marcaron apenas ocho goles entre ambos. El equipo de Raúl Jiménez marcha en media tabla y quiere puntos, habrá que ver si en Old Trafford el United quiere dárselos.

1/2/26: Manchester United vs Fulham - jornada 24 de la Premier League (09:00 ET US, 08:00 MX, 15:00 ESP)

Manchester United vs Tottenham, jornada 25 de la Premier League

El United volverá a jugar en casa, esta vez frente a un irregular Tottenham, que al momento de la publicación de este artículo se ubicaba décimo cuarto de la tabla de la Premier League, más cerca de la zona de descenso que de las copas europeas.

7/2/26: Manchester United vs Tottenham - jornada 25 de la Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX, 13:30 ESP)

West Ham vs Manchester United, jornada 26 de la Premier League

Si de zona de descenso hablamos, el West Ham es uno de los complicados: está décimo octavo con 15 puntos y necesita ganar de manera urgente para alejarse de la pérdida de categoría. En ese plan, recibirá la visita del mítico Manchester United.

10/2/26: West Ham vs Manchester United - jornada 26 de la Premier League - 15:15 ET US, 14:15 MX, 21:15 ESP

Everton vs Manchester United, jornada 27 de la Premier League

El Hill Dickinson Stadium se vestirá de fiesta para recibir al Manchester United en el cierre del segundo mes del nuevo año, en lo que será un partido que prometerá emociones grandes.

23/2/26: Everton vs Manchester United - jornada 27 de la Premier League - 15:00 ET US, 14:00 MX, 21:00 ESP