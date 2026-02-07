El Manchester United le ganó al Tottenham en Old Trafford gracias al gol de Bryan Mbeumo, luego de la asistencia de Mainoo. En la segunda parte sentenciaron el choque gracias a un tanto de Bruno Fernandes. Con este resultado, los dirigidos por Michael Carrick quedan cuartos y momentáneamente a dos puntos del Aston Villa, a la espera de que estos jueguen frente al Bournemouth en condición de visitante.

A continuación te compartimos cuáles serán los próximos compromisos de los Diablos Rojos.

West Ham vs Manchester United, jornada 26 de la Premier League

Si de zona de descenso hablamos, el West Ham es uno de los complicados: está décimo octavo con 15 puntos y necesita ganar de manera urgente para alejarse de la pérdida de categoría. En ese plan, recibirá la visita del mítico Manchester United.

10/2/26: West Ham vs Manchester United - Premier League - 15:15 ET US, 14:15 MX, 21:15 ESP

Everton vs Manchester United, jornada 27 de la Premier League

El Hill Dickinson Stadium se vestirá de fiesta para recibir al Manchester United en el cierre del segundo mes del nuevo año, en lo que será un partido que prometerá emociones grandes.

23/2/26: Everton vs Manchester United - Premier League - 15:00 ET US, 14:00 MX, 21:00 ESP

Manchester United vs Crystal Palace, jornada 28 de la Premier League

Los de Michael Carrick se enfrentarán a los dirigidos por Oliver Glasner en Old Trafford, con el morbo de que el entrenador del Palace podría ser uno de los apuntados por la directiva de los Red Devils para llegar al banquillo que dejó vacante Ruben Amorim.

1/3/26: Manchester United vs Crystal Palace - Premier League - 09:00 ET US, 08:00 MX,15:00 ESP

Newcastle vs Manchester United, jornada 29 de la Premier League

El United visitará St. James Park en la continuidad de marzo para tratar de seguir en puestos de clasificación a copas europeas, justamente contra un contendiente por estas plazas. Además, las Urracas vienen de quedarse afuera de la EFL Cup en semifinales a manos del Manchester City.

4/3/26: Newcastle vs Manchester United - Premier League - 15:30 ET US, 14:30 MX, 21:30 ESP

Manchester United vs Aston Villa, jornada 30 de la Premier League

Este partido será clave en la lucha por el ingreso a la UEFA Champions League, al menos por como está planteada la tabla de posiciones al momento de la publicación de este artículo. Diablos Rojos y Villanos se disputan las plazas libres para la competencia continental que supo tener como campeón a ambos en distintos momentos de la historia.

15/3/26: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 09:00 ET US, 08:00 MX,15:00 ESP