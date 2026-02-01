El Manchester United se impuso 3–2 al Fulham en duelo correspondiente a la jornada 24 de la Premier League. Casemiro, Matheus Cunha y Benjamin Šeško fueron los autores de los goles de los Red Devils, que gracias a este resultado ascendieron al cuarto puesto de la tabla general con 41 puntos.

A continuación te compartimos cuáles serán los próximos compromisos de la escuadra dirigida por Michael Carrick.

Manchester United vs Tottenham, jornada 25 de la Premier League

Manchester United v Manchester City - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El United volverá a jugar en casa, esta vez frente a un irregular Tottenham, que al momento de la publicación de este artículo se ubicaba décimo cuarto de la tabla de la Premier League, más cerca de la zona de descenso que de las copas europeas.

7/2/26: Manchester United vs Tottenham - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX, 13:30 ESP)

West Ham vs Manchester United, jornada 26 de la Premier League

West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Si de zona de descenso hablamos, el West Ham es uno de los complicados: está décimo octavo con 15 puntos y necesita ganar de manera urgente para alejarse de la pérdida de categoría. En ese plan, recibirá la visita del mítico Manchester United.

10/2/26: West Ham vs Manchester United - Premier League - 15:15 ET US, 14:15 MX, 21:15 ESP

Everton vs Manchester United, jornada 27 de la Premier League

Everton v Manchester United - Barclays Women's Super League | Jess Hornby - WSL/GettyImages

El Hill Dickinson Stadium se vestirá de fiesta para recibir al Manchester United en el cierre del segundo mes del nuevo año, en lo que será un partido que prometerá emociones grandes.

23/2/26: Everton vs Manchester United - Premier League - 15:00 ET US, 14:00 MX, 21:00 ESP

Manchester United vs Crystal Palace, jornada 28 de la Premier League

Crystal Palace v Fulham - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Los de Michael Carrick se enfrentarán a los dirigidos por Oliver Glasner en Old Trafford, con el morbo de que el entrenador del Palace podría ser uno de los apuntados por la directiva de los Red Devils para llegar al banquillo que dejó vacante Ruben Amorim.

1/3/26: Manchester United vs Crystal Palace - Premier League - 09:00 ET US, 08:00 MX,15:00 ESP

Newcastle vs Manchester United, jornada 29 de la Premier League

Newcastle United v Aston Villa - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El United visitará St. James Park en la continuidad de marzo para tratar de seguir en puestos de clasificación a copas europeas, justamente contra un contendiente por estas plazas.

4/3/26: Newcastle vs Manchester United - Premier League - 15:30 ET US, 14:30 MX, 21:30 ESP