El Club de Fútbol Cruz Azul recibió a Los Angeles Football Club de la Major League Soccer en el Estadio Cuahtémoc en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en donde comenzaron con desventaja tras caer 3-0 en el encuentro de ida, por lo que intentaron conseguir la remontada ante el cuadro norteamericano.

Lamentablemente para su causa, los cementeros empataron por marcador de 1-1 y quedaron eliminados del certamen.

A continuación, te dejamos el calendario de los últimos tres próximos compromisos de fase regular (aún se desconocen a sus rivales para la Liguilla) del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meterse entre los mejores tres equipos del certamen.

Cruz Azul vs Tijuana - Liga MX, Jornada 15

Cruz Azul vs Tijuana | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La Máquina Celeste se mantiene como sublíder del certamen tras 14 fechas disputadas con todo y que tiene cinco partidos sin ganar en el campeonato, por lo que les urge volver a la senda del triunfo, sobre todo porque el resto de los equipos ya les están pisando los talones y podrían bajar varios escalones en las próximas fechas de no sacar mejores resultados.

Querétaro vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 16

Querétaro vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Querétaro, Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

En la penúltima jornada de fase regular se medirán ante otro equipo fuera de zona de Liguilla, por lo que están obligados a sacar un buen resultado, eso sí, hay que mencionar que los Gallos Blancos estpan teniendo un buen cierre comparado con su terrible inicio de torneo.

Cruz Azul vs Necaxa - Liga MX, Jornada 17

Cruz Azul vs Necaxa | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de abril

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Para la última fecha se enfrentarán ante otro equipo que no ha sido de los mejores del certamen, los Rayos con pocas opciones de Liguilla, al menos buscan tener un cierre de certamen digno y darles una sorpresa a los celestes.