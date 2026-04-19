El calendario con los próximos partidos de Cruz Azul tras empatar 1-1 contra Tijuana

El Club de Fútbol Cruz Azul recibió la visita de los Xolos de Tijuana para el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026. Luego de quedar eliminados de la CONCACAF Champions CUP en instancias de cuartos de final ante el LAFC, se esperaba que los cementeros retomaran el rumbo de la victoria en el torneo local.

Sin embargo, el Cruz Azul sigue sin poder levantar el barco. Ante los Xolos de Tijuana, el conjunto cementero arrancó ganando, con gol del 'Toro' Fernández al minuto 17 por la vía del penal. Pero los fronterizos vinieron de atrás y rescataron el empate al minuto 25, por conducto de Mourad El Ghezouani

A continuación, te dejamos el calendario de los últimos dos compromisos de fase regular (aún se desconocen a sus rivales para la Liguilla) del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meterse entre los mejores tres equipos del certamen.

Querétaro vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 16

Querétaro vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Querétaro, Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

En la penúltima jornada de fase regular se medirán ante otro equipo fuera de zona de Liguilla, por lo que están obligados a sacar un buen resultado, eso sí, hay que mencionar que los Gallos Blancos estpan teniendo un buen cierre comparado con su terrible inicio de torneo.

Cruz Azul vs Necaxa - Liga MX, Jornada 17

Cruz Azul vs Necaxa | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de abril

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Para la última fecha se enfrentarán ante otro equipo que no ha sido de los mejores del certamen, los Rayos con pocas opciones de Liguilla, al menos buscan tener un cierre de certamen digno y darles una sorpresa a los celestes.