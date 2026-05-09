El Manchester United empató sin goles contra el Sunderland en duelo de la jornada 35 de la Premier League. Con este resultado, los Diablos Rojos se mantienen en la tercera posición de la tabla general y están clasificados a la UEFA Champions League 2026/27, lo que representa el cumplimiento de un objetivo que parecía impensado cuando Ruben Amorim dirigía a este equipo.

A continuación, los próximos partidos de los Red Devils.

Manchester United vs Nottingham Forest, jornada 37 de la Premier League

Views Of Old Trafford Home Of Manchester United FC | Matthew Peters/GettyImages

Su último partido de local será frente al Nottingham Forest el 17 de mayo en horario aún por confirmar. Habrá que ver en qué posición queda cada uno de cara a ese choque, aunque sus realidades son totalmente distintas y podrían pelear por cosas en ese encuentro.

17/05/26: Manchester United vs Nottingham Forest - Premier League - USA: 06:30, MEX: 05:30, ESP: 13:30

Brighton vs Manchester United, jornada 38 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Los Diablos Rojos se despedirán de la temporada 2025/26 en el Falmer Stadium del sur inglés, donde esperan celebrar con sus hinchas el pasaje a una nueva edición de la UEFA Champions League.

24/05/26: Brighton vs Manchester United - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00

El calendario de los próximos encuentros del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV Nottingham Forest 17 de mayo USA: 06:30

MEX: 05:30

ESP: 13:30 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN Brighton 24 de mayo USA: 10:00

MEX: 09:00

ESP: 17:00 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN