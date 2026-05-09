El calendario con los próximos partidos del Manchester United tras empatar 0-0 con el Sunderland
El Manchester United empató sin goles contra el Sunderland en duelo de la jornada 35 de la Premier League. Con este resultado, los Diablos Rojos se mantienen en la tercera posición de la tabla general y están clasificados a la UEFA Champions League 2026/27, lo que representa el cumplimiento de un objetivo que parecía impensado cuando Ruben Amorim dirigía a este equipo.
A continuación, los próximos partidos de los Red Devils.
Manchester United vs Nottingham Forest, jornada 37 de la Premier League
Su último partido de local será frente al Nottingham Forest el 17 de mayo en horario aún por confirmar. Habrá que ver en qué posición queda cada uno de cara a ese choque, aunque sus realidades son totalmente distintas y podrían pelear por cosas en ese encuentro.
- 17/05/26: Manchester United vs Nottingham Forest - Premier League - USA: 06:30, MEX: 05:30, ESP: 13:30
Brighton vs Manchester United, jornada 38 de la Premier League
Los Diablos Rojos se despedirán de la temporada 2025/26 en el Falmer Stadium del sur inglés, donde esperan celebrar con sus hinchas el pasaje a una nueva edición de la UEFA Champions League.
- 24/05/26: Brighton vs Manchester United - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00
El calendario de los próximos encuentros del Manchester United
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Nottingham Forest
17 de mayo
USA: 06:30
Premier League
USA: USA Network
Brighton
24 de mayo
USA: 10:00
Premier League
USA: USA Network
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo