El calendario con los próximos partidos del Manchester United tras vencer 3-2 al Liverpool
El Manchester United marcha en la tercera posición de la Premier League y el objetivo de volver a la Champions League. Este fin de semana, los Red Devils se impusieron por marcador de 3-2 al Liverpool con goles de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo. Con este resultado, y a falta de tres jornadas por jugarse, el equipo dirigido por Michael Carrick está muy cerca de volver a la Champions.
A continuación, los próximos partidos de los Red Devils.
Sunderland vs Manchester United, jornada 36 de la Premier League
En uno de sus últimos partidos visitará al Sunderland en el Stadium of Light, equipo que supo ser animador en el tramo inicial de la temporada y terminó en mitad de tabla, dando la pauta de que tienen material para ilusionarse con una buena campaña en la 2026/27.
- 09/05/26: Sunderland vs Manchester United - Premier League - USA: 09:00, MEX: 08:00, ESP: 16:00
Manchester United vs Nottingham Forest, jornada 37 de la Premier League
Su último partido de local será frente al Nottingham Forest el 17 de mayo en horario aún por confirmar. Habrá que ver en qué posición queda cada uno de cara a ese choque, aunque sus realidades son totalmente distintas y podrían pelear por cosas en ese encuentro.
- 17/05/26: Manchester United vs Nottingham Forest - Premier League - USA: 06:30, MEX: 05:30, ESP: 13:30
Brighton vs Manchester United, jornada 38 de la Premier League
Los Diablos Rojos se despedirán de la temporada 2025/26 en el Falmer Stadium del sur inglés, donde esperan celebrar con sus hinchas el pasaje a una nueva edición de la UEFA Champions League.
- 24/05/26: Brighton vs Manchester United - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00
El calendario de los próximos encuentros del Manchester United
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Sunderland
9 de mayo
USA: 09:00
Premier League
USA: USA Network
Nottingham Forest
17 de mayo
USA: 06:30
Premier League
USA: USA Network
Brighton
24 de mayo
USA: 10:00
Premier League
USA: USA Network
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo