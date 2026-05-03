El Manchester United marcha en la tercera posición de la Premier League y el objetivo de volver a la Champions League. Este fin de semana, los Red Devils se impusieron por marcador de 3-2 al Liverpool con goles de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo. Con este resultado, y a falta de tres jornadas por jugarse, el equipo dirigido por Michael Carrick está muy cerca de volver a la Champions.

A continuación, los próximos partidos de los Red Devils.

Sunderland vs Manchester United, jornada 36 de la Premier League

Stadium Of Light | Heritage Images/GettyImages

En uno de sus últimos partidos visitará al Sunderland en el Stadium of Light, equipo que supo ser animador en el tramo inicial de la temporada y terminó en mitad de tabla, dando la pauta de que tienen material para ilusionarse con una buena campaña en la 2026/27.

09/05/26: Sunderland vs Manchester United - Premier League - USA: 09:00, MEX: 08:00, ESP: 16:00

Manchester United vs Nottingham Forest, jornada 37 de la Premier League

Views Of Old Trafford Home Of Manchester United FC | Matthew Peters/GettyImages

Su último partido de local será frente al Nottingham Forest el 17 de mayo en horario aún por confirmar. Habrá que ver en qué posición queda cada uno de cara a ese choque, aunque sus realidades son totalmente distintas y podrían pelear por cosas en ese encuentro.

17/05/26: Manchester United vs Nottingham Forest - Premier League - USA: 06:30, MEX: 05:30, ESP: 13:30

Brighton vs Manchester United, jornada 38 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Los Diablos Rojos se despedirán de la temporada 2025/26 en el Falmer Stadium del sur inglés, donde esperan celebrar con sus hinchas el pasaje a una nueva edición de la UEFA Champions League.

24/05/26: Brighton vs Manchester United - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00

El calendario de los próximos encuentros del Manchester United

Rival Fecha Hora Competición TV Sunderland 9 de mayo USA: 09:00

MEX: 08:00

ESP: 16:00 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN Nottingham Forest 17 de mayo USA: 06:30

MEX: 05:30

ESP: 13:30 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN Brighton 24 de mayo USA: 10:00

MEX: 09:00

ESP: 17:00 Premier League USA: USA Network

MX: por confirmar

ESP: DAZN