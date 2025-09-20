Este fin de semana, el Manchester United se impuso por marcador de 2-1 al Chelsea con goles de Bruno Fernandes y Casemiro. Con este resultado, los Diablos Rojos subieron al noveno puesto de la tabla general.

El Manchester United de Rúben Amorim afrontará un final de mes de septiembre en el que visitará al Brentford, para dar inicio a octubre recibiendo al recien ascendido Sunderland y visitando un escenario de los más complejos como es Anfield.

Jornada 6: Brentford - Manchester United (Gtech Community Stadium, 27 de septiembre)

El Manchester United visitará la casa del Brentford en su último encuentro del mes de septiembre correspondiente al sexto encuentro de la vigente edición de la Premier League. Los de Amorim intentarán mejorar fuera de casa y empezar a lograr puntos como visitantes.

Jornada 7: Manchester United - Sunderland (Old Trafford, 4 de octubre)

Regresarán de locales a Old Trafford para tratar de brindar una victoria a su afición ante un recién ascendido como es el Sunderland. Este encuentro corresponderá a la séptima jornada de la Premier League, y los Red Evils tratarán de ascender posiciones con una victoria local.

Jornada 8: Liverpool - Manchester United (Anfield, 19 de octubre)

Este encuentro se posicionará como la prueba de fuego de un Manchester United que ha realizado este mercado veraniego grandes traspasos. Tanto Liverpool como Manchester United han trabajado a fondo este verano para mejorar las prestaciones de su plantilla. En Anfield ya se ven resultados pero, de momento, en Old Trafford se espera con grandes expectativas que los fichajes resulten positivos.

Jornada 9: Manchester United - Brighton (Old Trafford, 25 de octubre)

Tras un encuentro de alto voltaje recibirán al Brighton, un partido que en teoría debería de ser algo más asequible para el conjunto ditigido por Ruben Amorim. Sin embargo, son un estilo de encuentros que se pueden complicar y es lo que el Manchester United debería de evitar.

Jornada 10: Nottingham Forest - Manchester United (The City Ground, 1 de noviembre)

Paraempezar noviembre, a la vuelta de la esquina del fin de año, visitarán The City Ground con la esperanza de poder sacar tres valiosos puntos en un escenario complejo. El Nottingham Forest sigue en proceso de evolución y crecimiento, y será un encuentro complicado.

