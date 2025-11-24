El calendario de los cinco próximos partidos del Manchester United tras caer 1-0 vs el Everton

El Manchester United tenía todas las posibilidades de ganar su encuentro ante el Everton. Desde el minuto 13 los Toffies jugaron con un futbolista menos, pero aún así, el equipo de Rubén Amorim cayó 1-0.

Tras este resultado, los Red Devils buscarán seguir sumando puntos para pelear nuevamente la Premier League, después de muchas temporadas.

Crystal Palace vs Manchester United, jornada 13 de la Premier League

Getty Images

Los Diablos Rojos saldrán de visita para enfrentar al último campeón de la FA Cup y sorprendente equipo de Oliver Glasner. Sin dudas será otra prueba de fuego para ellos y servirá para determinar para qué está la plantilla de Amorim.

30/11/25: Crystal Palace vs Manchester United - jornada 13 de la Premier League (07:00hs EEUU, 06:00hs MEX, 13:00hs ESP)

Manchester United vs West Ham, jornada 14 de la Premier League

Manchester United v West Ham United FC: Premier League Summer Series | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

El rival del United está teniendo una pésima temporada hasta el momento y se encuentra en puestos de descenso, luego de haber ganado solo un partido de Premier hasta el momento. Es una situación que el Manchester United deberá aprovechar para continuar en puestos de privilegio.

04/12/25: Manchester United vs West Ham - jornada 14 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

Wolves vs Manchester United, jornada 15 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Carabao Cup Fourth Round | David Rogers/GettyImages

En la continuidad de su calendario de diciembre, el equipo de Ruben Amorim visitará el siempre complicado Molineux para enfrentarse al Wolverhampton, que está hundido en el fondo de la tabla y necesita empezar a ganar urgente para no ser candidato al descenso.

08/12/25: Wolves vs Manchester United - jornada 15 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

Manchester United vs Bournemouth, jornada 16 de la Premier League

Leeds United v Bournemouth - Premier League | Ed Sykes/GettyImages

Llegando a la mitad del último mes del año, recibirán la visita de una de las sorpresas de la temporada: el Bournemouth de Andoni Iraola. Los Cherries están en zona de clasificación a copas internacionales y buscarán convertir eso en su gran objetivo.

13/12/25: Manchester United vs Bournemouth - jornada 16 de la Premier League (10:00hs EEUU, 09:00hs MEX,17:00hs ESP)

Aston Villa vs Manchester United, jornada 17 de la Premier League

Aston Villa v AFC Ajax: Round of 16 Second Leg - UEFA Europa Conference League 2023/24 | Michael Regan/GettyImages

Los de Ruben Amorim tendrán una parada complicada antes de Navidad: visitarán Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery, que si bien no está atravesando su mejor temporada han sabido ser un hueso duro de roer para grandísimos rivales.

21/12/25: Aston Villa vs Manchester United - jornada 17 de la Premier League (11:30hs EEUU, 10:30hs MEX,17:30hs ESP)

El calendario con los cinco próximos partidos del Manchester United