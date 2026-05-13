El calendario de los partidos restantes del Manchester City tras vencer al Crystal Palace

La temporada no fue todo lo bueno que el Manchester City hubiera deseado, pero a solo días de finalizar, aún compite por dos grandes objetivos, además de ya haber levantado el trofeo de la Copa de la Liga en marzo.

Al equipo ciudadano le quedan por jugar tres encuentros en los que definirá su suerte tanto en la Premier League, buscando alcanzar al Arsenal, como en la final de la FA Cup frente al Chelsea.

A continuación los próximos compromisos del conjunto de Pep Guardiola:

Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup

Crystal Palace FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El mítico estadio de Wembley será el escenario en el que estos dos grandes del fútbol inglés definan al ganador del torneo más antiguo del mundo. El City irá por su octava conquista, mientras que el Chelsea saldrá en busca de su novena.

16/05/26: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Bournemouth vs Manchester City, jornada 37 de la Premier League

AFC Bournemouth v Manchester City - Emirates FA Cup Quarter Final | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Una visita de riesgo a uno de los equipos revelación de esta Premier. El City necesitará llevarse los tres puntos para seguir luchando con el Arsenal y no hay margen de error. Un dato que ilusiona: le ha ganado a este rival los últimos tres duelos mano a mano.

19/05/26: Bournemouth vs Manchester City - Premier League - 14:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP

Manchester City vs Aston Villa, jornada 38 de la Premier League

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITY | JUSTIN TALLIS/GettyImages

¿Será el partido de la consagración? ¿O el encuentro en el que se acaba le ilusión de volver a ganar la Premier? Sea como sea, en el duelo en el Etihad Stadium seguramente haya mucho en juego. El City enfrentará a un equipo serio, que también podría llegar con mucho en juego en cuanto a su clasificación a torneos continentales.

24/05/26: Manchester City vs Aston Villa - Premier League - 12:00 USA, 10:00 MEX, 18:00 ESP

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Chelsea 16 de mayo 10:00 USA 08:00 MEX

16:00 ESP FA Cup - Final USA: Telemundo



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ESP: DAZN Bournemouth 19 de mayo 14:30 USA 12:30 MEX

20:30 ESP Premier League USA: Telemundo



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ESP: DAZN Aston Villa 24 de mayo 11:00 USA 09:00 MEX

17:00 ESP Premier League USA: Telemundo



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