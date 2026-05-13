El calendario de los partidos restantes del Manchester City tras vencer al Crystal Palace
La temporada no fue todo lo bueno que el Manchester City hubiera deseado, pero a solo días de finalizar, aún compite por dos grandes objetivos, además de ya haber levantado el trofeo de la Copa de la Liga en marzo.
Al equipo ciudadano le quedan por jugar tres encuentros en los que definirá su suerte tanto en la Premier League, buscando alcanzar al Arsenal, como en la final de la FA Cup frente al Chelsea.
A continuación los próximos compromisos del conjunto de Pep Guardiola:
Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup
El mítico estadio de Wembley será el escenario en el que estos dos grandes del fútbol inglés definan al ganador del torneo más antiguo del mundo. El City irá por su octava conquista, mientras que el Chelsea saldrá en busca de su novena.
- 16/05/26: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Bournemouth vs Manchester City, jornada 37 de la Premier League
Una visita de riesgo a uno de los equipos revelación de esta Premier. El City necesitará llevarse los tres puntos para seguir luchando con el Arsenal y no hay margen de error. Un dato que ilusiona: le ha ganado a este rival los últimos tres duelos mano a mano.
- 19/05/26: Bournemouth vs Manchester City - Premier League - 14:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP
Manchester City vs Aston Villa, jornada 38 de la Premier League
¿Será el partido de la consagración? ¿O el encuentro en el que se acaba le ilusión de volver a ganar la Premier? Sea como sea, en el duelo en el Etihad Stadium seguramente haya mucho en juego. El City enfrentará a un equipo serio, que también podría llegar con mucho en juego en cuanto a su clasificación a torneos continentales.
- 24/05/26: Manchester City vs Aston Villa - Premier League - 12:00 USA, 10:00 MEX, 18:00 ESP
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Chelsea
16 de mayo
10:00 USA 08:00 MEX
FA Cup - Final
USA: Telemundo
Bournemouth
19 de mayo
14:30 USA 12:30 MEX
Premier League
USA: Telemundo
Aston Villa
24 de mayo
11:00 USA 09:00 MEX
Premier League
USA: Telemundo
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