El calendario de los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras empatar 1-1 ante el Arsenal en Champions

Tras el encuentro de ida de las semifinales de Champions League frente al Arsenal, donde el resultado fue 1-1, al Atlético de Madrid se le vienen importantes compromisos que marcarán el cierre de la temporada 2025/26.

Además de definir la serie ante el conjunto inglés en el Emirates Stadium de Londres, el equipo del Cholo Simeone disputará cuatro encuentros por La Liga en los que buscará sellar su clasificación a la próxima Champions y terminar lo más arriba posible el certamen doméstico.

A continuación, los próximos cinco encuentros del Atlético de Madrid.

Valencia vs Atlético de Madrid, jornada 34 de LaLiga

Valencia CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Antes de viajar a Londres para definir su suerte continental, el Colchonero visita Mestalla para enfrentarse al Valencia, un rival que se ha despegado de la zona de descenso, pero que todavía no ha asegurado su permanencia en Primera.

02/05/26: Valencia vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 08:15, ESP: 16:15

Arsenal vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la UEFA Champions League

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Alex Burstow/GettyImages

El primer finalista de la UEFA Champions League se definirá en el norte de Londres, donde el Arsenal buscará clasificar a su primera final en 20 años. El Atlético intentará repetir lo hecho en 2014 y 2016, aunque con diferente suerte en un eventual encuentro decisivo. Cualquiera que saque boleto para Budapest, irá por su primera Orejona

05/05/26: Arsenal vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Celta de Vigo, jornada 35 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Ya conociendo su suerte europea, el Aleti recibirá al conjunto gallego en el Metropolitano. La visita se juega su clasificación a la Conference League, por lo que se espera que vaya a Madrid en busca de los tres puntos. En la primera vuelta, fue empate 1-1 en Balaídos.

09/05/26: Atlético de Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 10:30 MEX: 08:30, ESP: 18:30

Osasuna vs Atlético de Madrid, jornada 36 de LaLiga

CA Osasuna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Otro equipo en el camino del Atlético que llega al final de la temporada con chances de clasificar a un torneo continental. El Osasuna se hace fuerte en El Sadar y no será un encuentro sencillo para los de Simeone. En la primera vuelta, los colchoneros ganaron por la mínima en el Metropolitano.

12/05/26: Osasuna vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30 MEX: 13:30, ESP: 21:30

Atlético de Madrid vs Girona, jornada 37 de LaLiga

Girona Fc V Atletico De Madrid - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Un Girona que podría llegar a las últimas fechas de La Liga seriamente comprometido con el descenso será el anteúltimo escollo del Atlético en este certamen. En Montilivi allá por diciembre del año pasado, la visita se destapó con una goleada por 3 a 0 con tantos de Koke, Gallagher y Griezmann.

17/05/26: Atlético de Madrid vs Girona - LaLiga - A definir

Los próximos partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV Valencia 2 de mayo USA: 10:15



MEX: 08:15



ESP: 16:15 LaLiga EEUU: ESPN Deportes



MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Arsenal 5 de mayo USA: 15:00



MEX: 13:00



ESP: 21:00 UEFA Champions League EEUU: Paramount+



MX: TNT Sports ESP: Movistar Liga de Campeones Celta de Vigo 9 de mayo USA: 12:30



MEX: 10:30



ESP: 18:30 LaLiga EEUU: ESPN Deportes



MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Osasuna 12 de mayo USA: 15:30



MEX: 13:30



ESP: 21:30 LaLiga EEUU: ESPN Deportes



MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Girona 17 de mayo A definir LaLiga EEUU: ESPN Deportes



MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga