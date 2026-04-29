El calendario de los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras empatar 1-1 ante el Arsenal en Champions
Tras el encuentro de ida de las semifinales de Champions League frente al Arsenal, donde el resultado fue 1-1, al Atlético de Madrid se le vienen importantes compromisos que marcarán el cierre de la temporada 2025/26.
Además de definir la serie ante el conjunto inglés en el Emirates Stadium de Londres, el equipo del Cholo Simeone disputará cuatro encuentros por La Liga en los que buscará sellar su clasificación a la próxima Champions y terminar lo más arriba posible el certamen doméstico.
A continuación, los próximos cinco encuentros del Atlético de Madrid.
Valencia vs Atlético de Madrid, jornada 34 de LaLiga
Antes de viajar a Londres para definir su suerte continental, el Colchonero visita Mestalla para enfrentarse al Valencia, un rival que se ha despegado de la zona de descenso, pero que todavía no ha asegurado su permanencia en Primera.
- 02/05/26: Valencia vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 08:15, ESP: 16:15
Arsenal vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la UEFA Champions League
El primer finalista de la UEFA Champions League se definirá en el norte de Londres, donde el Arsenal buscará clasificar a su primera final en 20 años. El Atlético intentará repetir lo hecho en 2014 y 2016, aunque con diferente suerte en un eventual encuentro decisivo. Cualquiera que saque boleto para Budapest, irá por su primera Orejona
- 05/05/26: Arsenal vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo, jornada 35 de LaLiga
Ya conociendo su suerte europea, el Aleti recibirá al conjunto gallego en el Metropolitano. La visita se juega su clasificación a la Conference League, por lo que se espera que vaya a Madrid en busca de los tres puntos. En la primera vuelta, fue empate 1-1 en Balaídos.
- 09/05/26: Atlético de Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 10:30 MEX: 08:30, ESP: 18:30
Osasuna vs Atlético de Madrid, jornada 36 de LaLiga
Otro equipo en el camino del Atlético que llega al final de la temporada con chances de clasificar a un torneo continental. El Osasuna se hace fuerte en El Sadar y no será un encuentro sencillo para los de Simeone. En la primera vuelta, los colchoneros ganaron por la mínima en el Metropolitano.
12/05/26: Osasuna vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30 MEX: 13:30, ESP: 21:30
Atlético de Madrid vs Girona, jornada 37 de LaLiga
Un Girona que podría llegar a las últimas fechas de La Liga seriamente comprometido con el descenso será el anteúltimo escollo del Atlético en este certamen. En Montilivi allá por diciembre del año pasado, la visita se destapó con una goleada por 3 a 0 con tantos de Koke, Gallagher y Griezmann.
17/05/26: Atlético de Madrid vs Girona - LaLiga - A definir
Los próximos partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Valencia
2 de mayo
USA: 10:15
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Arsenal
5 de mayo
USA: 15:00
UEFA Champions League
EEUU: Paramount+
Celta de Vigo
9 de mayo
USA: 12:30
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Osasuna
12 de mayo
USA: 15:30
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Girona
17 de mayo
A definir
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
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