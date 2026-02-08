El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras caer 1-0 ante el América

El Club de Fútbol Monterrey sufrió su primera derrota como visitante en lo que va del torneo de Clausura 2026, cuando se enfrentaron al Club América en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes. Alejandro Zendejas marcó el tanto de la victoria al minuto 64. Rayados luchó, pero no logró encontrar gol del empate.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos de Rayados de Monterrey, tomando en consideración los duelos de la Liga MX y de la CONCACAF Champions CUP.

Monterrey vs Xelajú MC

Miércoles, 11 de febrero

Ronda Uno Vuelta, Concachampions

22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)

Estadio BBVA Bancomer

Llega el choque de vuelta del torneo de CONCACAF. Debido a la plantilla que tiene el equipo regio sería un total fracaso no avanzar a la siguiente ronda. Cuando los Súper Chivos visitaron la Sultana del Norte en el 2013 para los cuartos de vuelta, lograron sacar un empate 1-1. De no lograr su cometido, ya no habría cómo aguantar el proyecto de Domènec Torrent.

Monterrey vs León

Sábado, 14 de febrero

Jornada 6, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA Bancomer

Pumas UNAM v Leon - Liga BBVA MX Clausura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Para el Día del Amor y la Amistad, Rayados tiene pactado enfrentarse a La Fiera, que está viviendo una nueva etapa con Ignacio Ambriz, reforzándose de gran forma en varias líneas, aunque por ahora sólo suma tres unidades tras una victoria, un empate y una derrota. La última vez que los Esmeraldas fueron al Gigante de Acero, se llevaron un traspié de 2-1.

Pumas vs Monterrey

Domingo, 22 de febrero

Jornada 7, Liga MX

18:00 horas (Estados Unidos ET), 17:00 horas (México)

Estadio Olímpico Universitario

Pumas UNAM Vs Santos - Clausura Tournament 2026 Of Liga BBVA MX | NurPhoto/GettyImages

A los regios les toca salir de visita para ver si puede sacar puntos de Ciudad Universitaria, con unos felinos que sorprendieron al golear 4-0 a Santos Laguna en el arranque de la Fecha 4. Tanto Rayados como el equipo de Efraín Juárez están entre los cuatro invictos del certamen junto a Chivas y Toluca. Sin embargo, para cuando llegue esta fecha quién sabe si mantengan esa etiqueta.

Monterrey vs Cruz Azul

Domingo, 28 de febrero

Jornada 8, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cementero.

Monterrey vs Queretaro

Miércoles 4 de marzo

Jornada 9, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA

Desde hace ocho partidos los Gallos Blancos del Querétaro no logran ganarle a años Rayados del Monterrey, siendo la última vez un partido que terminó un gol por cero en el Apertura 2021.

