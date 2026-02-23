El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras perder 2-0 ante Pumas
Monterrey no acaba de carburar en este semestre, ya que una vez más sufrió el sabor de la derrota al caer 2-0 frente a los Pumas en el Olímpico Universitario tras un doblete del colombiano Álvaro Angulo, en la Jornada 7 del Clausura 2027.
Gracias a este doloroso tropiezo, el equipo dirigido por el español Domènec Torrent se encuentra por ahora fuera de los puestos de Liguilla directa porque está en el noveno sitio con diez unidades.
La Pandilla tiene en su agenda duelos importantes del campeonato local, además volverá al ruedo en la Copa Campeones de la CONCACAF.
El calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey
Monterrey vs Cruz Azul
Estadio BBVA
Sábado, 28 de febrero
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 8, Liga MX
Una prueba previa a lo que será su choque de la Concachampions. Será un duelo complicado para los locales porque La Máquina terminó siendo el que acabó con el invicto y la buena racha de Chivas.
Monterrey vs Querétaro
Estadio BBVA
Miércoles, 4 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 9, Liga MX
Lamentablemente, Gallos Blancos no pudo disputar su encuentro de esta jornada debido a los terribles hechos ocurridos en el país con el narcotráfico. De cualquier forma, se trata del primer rival de los regios para el mes de marzo.
Tigres vs Monterrey
Estadio Universitario
Sábado, 7 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 10, Liga MX
Una fecha imperdible para todos los habitantes del norte del país. El Clásico Regio se celebrará en El Volcán, una cancha que siempre pesa. La U de Nuevo León tampoco está en su mejor momento, ya que fue remontada por Pachuca a pesar de haber estado en su campo.
Monterrey vs Cruz Azul
Estadio BBVA
Miércoles, 10 de marzo
Por definir
Octavos de Ida, Concachampions
Si bien el torneo local está siendo una pesadilla para Torrent y sus dirigidos, el certamen de la CONCACAF podría ser una forma de redimirse con la afición. La Pandilla choca contra el actual campeón de la competencia, pero con los títulos obtenidos ha demostrado que este certamen se les da de gran forma.
Juárez vs Monterrey
Estadio Olímpico Benito Juárez
Viernes, 13 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 11, Liga MX
A Bravos le está costando la partida del director técnico uruguayo Martín Varini, pues por ahora no ha podido acoplarse a la era del portugués Pedro Caixinha. Luego de seis choques disputados, los fronterizos apenas han sumado cuatro puntos, así que deben empezar a despegar o serán eliminados muy temprano.
