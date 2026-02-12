El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer 2-0 al Xelajú

El Club de Fútbol Monterrey recibió la visita del Xelajú, para el partido correspondiente a la vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP. Tras empatar 1-1 en el duelo de ida, la Pandilla asumió la responsabilidad de ganar en casa y lo consiguieron, por un contundente marcador de 2-0. Iker Fimbres y Lucas Ocampos fueron los anotadores de la noche.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos de Rayados de Monterrey, comenzando con un complicado duelo ante el León.

Monterrey vs León

Sábado, 14 de febrero

Jornada 6, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA Bancomer

Pumas UNAM v Leon - Liga BBVA MX Clausura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Para el Día del Amor y la Amistad, Rayados tiene pactado enfrentarse a La Fiera, que está viviendo una nueva etapa con Ignacio Ambriz, reforzándose de gran forma en varias líneas, aunque por ahora sólo suma tres unidades tras una victoria, un empate y una derrota. La última vez que los Esmeraldas fueron al Gigante de Acero, se llevaron un traspié de 2-1.

Pumas vs Monterrey

Domingo, 22 de febrero

Jornada 7, Liga MX

18:00 horas (Estados Unidos ET), 17:00 horas (México)

Estadio Olímpico Universitario

Pumas UNAM Vs Santos - Clausura Tournament 2026 Of Liga BBVA MX | NurPhoto/GettyImages

A los regios les toca salir de visita para ver si puede sacar puntos de Ciudad Universitaria, con unos felinos que sorprendieron al golear 4-0 a Santos Laguna en el arranque de la Fecha 4. Tanto Rayados como el equipo de Efraín Juárez están entre los cuatro invictos del certamen junto a Chivas y Toluca. Sin embargo, para cuando llegue esta fecha quién sabe si mantengan esa etiqueta.

Monterrey vs Cruz Azul

Domingo, 28 de febrero

Jornada 8, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cementero.

Monterrey vs Queretaro

Miércoles 4 de marzo

Jornada 9, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA

Desde hace ocho partidos los Gallos Blancos del Querétaro no logran ganarle a años Rayados del Monterrey, siendo la última vez un partido que terminó un gol por cero en el Apertura 2021.

Tigres vs Monterrey

Sábado 7 de marzo

Jornada 10, Liga MX

22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)

Estadio Universitario

Ángel Correa

En la última edición del clásico regio, Rayados de Monterrey y Tigres UANL empataron a un gol, en un duelo disputado en la cancha del estadio BBVA. Más allá de los puntos y las aspiraciones que tengan ambos clubes a lo largo de la campaña, el derbi es siempre un partido distinto, y seguramente así lo afrontarán.

