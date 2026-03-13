Tigres cayó 3-0 ante el Cincinnati, en el partido correspondiente a la vuelta por los octavos de final de la CONCACAF Champions CUP. Los comandados por Guido Pizarro arribaron a los Estados Unidos horas antes del encuentro, debido a contratiempos que frenaron su vuelo y que, en definitiva, afectaron su rendimiento.

Los dirigidos por Guido Pizarro deberán vencer por cuatro goles de diferencia al Cincinnati, si es que quieren avanzar de forma directa a los cuartos de final. El 3-0 los llevaría a tiempos extras, siempre y cuando el conjunto de la MLS no les marque gol.

Ahora, Tigres UANL deberá meterse de lleno en su compromiso del próximo domingo, cuando reciban la visita de los Gallos Blancos del Querétaro, para la fecha número 11 por el torneo de Clausura 2026.

El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres tras caer 3-0 ante el Cincinnati

Tigres vs Querétaro

Estadio Universitario

Viernes, 13 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 11, Liga MX

Marcelo Flores y Diego Reyes | Jam Media/GettyImages

De regreso a México, El Conde Pizarro y compañía reciben a unos Gallos Blancos que andan de capa caída, ya que deambulan en los últimos lugares de la tabla, aun cuando se espera más de ellos debido al cambio de dueño y los refuerzos traídos. Con sólo seis puntos cosechados, el club queretano llega como víctima.

Tigres vs FC Cincinnati

Estadio Universitario

Jueves, 19 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 12, Liga MX

Joaquim Pereira y Miles Robinson | Jam Media/GettyImages

La buena noticia para los felinos es que cierran la llave de los octavos en su casa con el apoyo de Los Incomparables. La única historia entre estos dos ocurrió el año pasado, en el 2025, cuando se midieron en la ronda de dieciseisavos y los universitarios se impusieron 4-2 global.

Juárez vs Tigres

Estadio Olímpico Benito Juárez

Domingo, 22 de abril

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 13, Liga MX

Alejandro Mayorga y Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Otro equipo que deja muchas dudas. De repente los fronterizos del portugués Pedro Caixinha desplegan un gran fútbol debido a que tiene elementos talentosos, pero los resultados no los acompañan siempre. Eso sí, cuando están en casa, los Bravos dejan todo en el terreno de juego.

Xolos vs Tigres

Estadio Caliente

Viernes, 3 de abril

22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)

Jornada 14, Liga MX

Rafael Fernández y Ángel Correa | Azael Rodriguez/GettyImages

A diferencia del semestre pasado, Tijuana está muy lejos del nivel que manejaba, ya que no se ve tan sólido, pese a la continuidad del técnico uruguayo Sebastián Abreu, aunque quizá sea en parte por la ausencia del joven Gilberto Mora, que ha estado alejado de las canchas por una pubalgia.

Tigres vs Chivas

Estadio Universitario

Sábado, 11 de abril

15:00 h (EEUU ET), 17:00 h (México)

Jornada 14, Liga MX

Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escudras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó con un frío empate a cero goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.

