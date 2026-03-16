El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras empatar 0-0 ante Querétaro

El Club Tigres UANL recibió al Club Queréataro para el partido correspondiente a la Jornada 11 por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a disputarse en la cancha de 'El Volcán'. El encuentro acabó 0-0, comprometiendo al conjunto local a cerrar de la mejor manera, para no quedar fuera de la liguilla.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que aspira a meterse de nuevo a la Liguilla y volver a competir por el campeonato mexicano de Primera División.

Tigres UANL vs Cincinnati - Concacaf Champions Cup 2026, vuelta octavos de final

Tigres UANL vs Cincinnati | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 19 de marzo

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

El conjunto azteca reciirá al club norteamericano con una gran desventaja al haber caído a domicilio 3-0 en el encuentro de ida. Por lo que deberán ganar por el mismo marcador para al menos irse al tiempo añadido. Sin duda será un partido muy complicado para el cuadro felino.

Juárez vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 12

Juárez vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Olímpico Bentio Juárez

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

El cuadro auriazul visitará la ciudad fronteriza con el objetivo de seguir sumando unidades y buscar escalar posiciones en la clasificación, ante un rival que ha sido impredecible e inconsistente.

Tijuana vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 13

Tijuana vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 3 de abril

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:06 horas (EE. UU.), 21:06 horas (México), 04:00 horas (España)

La visita a la perrera más grande de Tijuana será una prueba complicada, el cuadro del xolaje ha respondido mejor en casa y seguro querrán revanca después de lo sucedido en la Liguilla pasada.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Tigres UANL vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este enfrentamiento se ha vuelto uno de los más interesantes del fútbol mexicano en la época reciente, debido a la rivalidad que han desarrollado ambos clubes sobre todo en Liguilla y en un par de finales, por lo que podemos esperar un buen bastante interesante.

Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15

Necaxa vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Lo felinos tendrán que visitar a los Rayos en la Fecha 15 en un partido que puede ser de cheque al portador debido al bajo desempeño que ha tenido el cuadro de Aguascalientes en este certamen, sin embargo, nunca se sabe y pueden dar una sorpresa.

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