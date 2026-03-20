El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras golear 5-1 al Cincinnati

El Club Tigres UANL llegó a este compromiso con la obligación de golear al Cincinnati FC para lograr avanzar a la siguiente ronda en la CONCACAF Champions CUP. Con dobletes de Rodrigo Aguirre y de Ozziel Herrera, más un golazo de último minuto por parte de Fernando Gorriarán, el conjunto local venció 5-1 al Cincinnati y clasificaron a los cuartos de final en la justa intercontinental.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que aspira a recuperar el protagonismo tanto en el torneo local como en la CONCACAF.

Juárez vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 12

Juárez vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Olímpico Bentio Juárez

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

El cuadro auriazul visitará la ciudad fronteriza con el objetivo de seguir sumando unidades y buscar escalar posiciones en la clasificación, ante un rival que ha sido impredecible e inconsistente.

Tijuana vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 13

Tijuana vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 3 de abril

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:06 horas (EE. UU.), 21:06 horas (México), 04:00 horas (España)

La visita a la perrera más grande de Tijuana será una prueba complicada, el cuadro del xolaje ha respondido mejor en casa y seguro querrán revanca después de lo sucedido en la Liguilla pasada.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Tigres UANL vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este enfrentamiento se ha vuelto uno de los más interesantes del fútbol mexicano en la época reciente, debido a la rivalidad que han desarrollado ambos clubes sobre todo en Liguilla y en un par de finales, por lo que podemos esperar un buen bastante interesante.

Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15

Necaxa vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Lo felinos tendrán que visitar a los Rayos en la Fecha 15 en un partido que puede ser de cheque al portador debido al bajo desempeño que ha tenido el cuadro de Aguascalientes en este certamen, sin embargo, nunca se sabe y pueden dar una sorpresa.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

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