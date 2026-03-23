El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras perder 2-1 ante Juárez
El Club Tigres UANL llegó a este compromiso con el ánimo por las nubes, debido a la remontada histórica que concretaron a mitad de semana, frente al Cincinnati FC, en los octavos de final por la CONCACAF Champions CUP 2026.
Sin embargo, ante Juárez volvieron a ser ese equipo irregular que han sido a lo largo de la campaña, cayendo 2-1, en un duelo marcado por la expulsión del 'Chicha' Sánchez en la primera mitad. Situación de la cual Tigres no se pudo levantar.
A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que buscará brillar en la justa intercontinental y rescatar lo posible en el torneo local.
Tijuana vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 13
- ¿Cuándo?: 3 de abril
- Lugar: Tijuana, Baja California
- Estadio: Caliente
- Hora: 23:06 horas (EE. UU.), 21:06 horas (México), 04:00 horas (España)
La visita a la perrera más grande de Tijuana será una prueba complicada, el cuadro del xolaje ha respondido mejor en casa y seguro querrán revanca después de lo sucedido en la Liguilla pasada.
Tigres UANL vs Seattle Sounders- CONCACAF, Cuartos de Final
- ¿Cuándo?: 8 de abril
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Esta no será la primera vez que Tigres y el Seattle Sounders se enfrentan en los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP. Ya en 2013, ambas escuadras se cruzaron en dichas instancias, y el conjunto de la MLS avanzó a la siguiente ronda, en una remotanda fenomenal en el cotejo de vuelta, sobreponiendose a un 2-0 de Tigres que parecía definitivo, tomando en consideración el gol de visitante.
Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14
- ¿Cuándo?: 11 de abril
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
Este enfrentamiento se ha vuelto uno de los más interesantes del fútbol mexicano en la época reciente, debido a la rivalidad que han desarrollado ambos clubes sobre todo en Liguilla y en un par de finales, por lo que podemos esperar un buen bastante interesante.
Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15
- ¿Cuándo?: 17 de abril
- Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
- Estadio: Victoria
- Hora: 23:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Lo felinos tendrán que visitar a los Rayos en la Fecha 15 en un partido que puede ser de cheque al portador debido al bajo desempeño que ha tenido el cuadro de Aguascalientes en este certamen, sin embargo, nunca se sabe y pueden dar una sorpresa.
Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16
- ¿Cuándo?: 22 de abril
- Lugar: Jalisco
- Estadio: Jalisco
- Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.