El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras perder 2-1 ante Juárez

El Club Tigres UANL llegó a este compromiso con el ánimo por las nubes, debido a la remontada histórica que concretaron a mitad de semana, frente al Cincinnati FC, en los octavos de final por la CONCACAF Champions CUP 2026.

Sin embargo, ante Juárez volvieron a ser ese equipo irregular que han sido a lo largo de la campaña, cayendo 2-1, en un duelo marcado por la expulsión del 'Chicha' Sánchez en la primera mitad. Situación de la cual Tigres no se pudo levantar.

FC Juarez v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que buscará brillar en la justa intercontinental y rescatar lo posible en el torneo local.

Tijuana vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 13

Tijuana vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 3 de abril

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:06 horas (EE. UU.), 21:06 horas (México), 04:00 horas (España)

La visita a la perrera más grande de Tijuana será una prueba complicada, el cuadro del xolaje ha respondido mejor en casa y seguro querrán revanca después de lo sucedido en la Liguilla pasada.

Tigres UANL vs Seattle Sounders- CONCACAF, Cuartos de Final

Minnesota United FC v Seattle Sounders FC | David Berding/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Esta no será la primera vez que Tigres y el Seattle Sounders se enfrentan en los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP. Ya en 2013, ambas escuadras se cruzaron en dichas instancias, y el conjunto de la MLS avanzó a la siguiente ronda, en una remotanda fenomenal en el cotejo de vuelta, sobreponiendose a un 2-0 de Tigres que parecía definitivo, tomando en consideración el gol de visitante.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Tigres UANL vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este enfrentamiento se ha vuelto uno de los más interesantes del fútbol mexicano en la época reciente, debido a la rivalidad que han desarrollado ambos clubes sobre todo en Liguilla y en un par de finales, por lo que podemos esperar un buen bastante interesante.

Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15

Necaxa vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Lo felinos tendrán que visitar a los Rayos en la Fecha 15 en un partido que puede ser de cheque al portador debido al bajo desempeño que ha tenido el cuadro de Aguascalientes en este certamen, sin embargo, nunca se sabe y pueden dar una sorpresa.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

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