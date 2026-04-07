El Arsenal está viviendo una temporada de altos y bajos emocionales. De las cuatro posibilidades que tenía para coronarse, ya dejó pasar dos, entre ellas una derrota durísima el fin de semana ante el Southampton que lo dejó afuera de la FA Cup en cuartos de final. La otra fue la Carabao Cup, en la que cayó en la final frente al Manchester City.

Ahora le quedan la Premier League, que no debería representar mayores dificultades siendo que la lidera por nueve puntos sobre el segundo, y la Champions, en la que ya está en cuartos de final y deberá medirse ante el Sporting CP.

A continuación, los próximos cinco compromisos de los Gunners.

Arsenal vs Bournemouth - Fecha 32 de la Premier League

Tras el partido de Champions, el equipo de Arteta deberá volver al campeonato local, donde es líder con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City.

Alex Scott, Bournemouth; Declan Rice, Arsenal | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La realidad es que el Arsenal no debería tener mayores preocupaciones en la Premier, aunque con los de Arteta nunca se sabe y relajarse no es una opción a tan solo siete fechas de finalizar la temporada. El Bournemouth lleva cinco empates consecutivos y está lejos de la zona de descenso, por lo que no debería ser un partido complicado para los gunners.

11/4/2026: Arsenal vs Bournemouth - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 17:30

Arsenal vs Sporting CP - Vuelta de los cuartos de final de la Champions League

UEFA Champions League 2025/26 | BURAK BASTURK/GettyImages

El desarrollo del partido de vuelta de la Champions corre con la ventaja de definirse en casa para los ingleses, que a priori tienen un camino accesible hasta las semifinales. El año anterior ya lograron meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa, pero perdieron en semifinales frente al PSG.

14/4/2026: Arsenal vs Sporting CP - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Manchester City vs Arsenal - Fecha 33 de la Premier League

El City llegará a este encuentro luego de enfrentarse al Chelsea, y el Arsenal tras la culminación, para bien o mal, de la serie de la Champions. Es un partido que probablemente pase por lo anímico y en el cual está mucho en juego, con la urgencia de los de Manchester de sumar para alcanzar a los Gunners en la cima de la Premier y los londinenses tratando de defender con uñas y dientes ese liderazgo.

Bernardo Silva, Manchester City; Piero Hincapie, Arsenal | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

La última vez que se enfrentaron fue en la final de la EFL Cup, que acabó con una victoria para el equipo de Guardiola.

19/4/2026: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

Arsenal vs Newcastle - Fecha 34 de la Premier League

Anthony Gordon, Newcastle; Ben White, Arsenal | David Price/GettyImages

El primer partido entre ambos al comienzo de la temporada dejó una victoria con lo justo para los Gunners. El Newcastle es un hueso duro de roer y un rival difícil de enfrentar, con un Anthony Gordon que está viviendo su mejor temporada y genera peligro constantemente. No será fácil, tampoco imposible.

25/4/2026: Arsenal vs Newcastle - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

Arsenal vs Fulham - Fecha 35 de la Premier League

Fulham vs Arsenal - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El fútbol continúa en el Emirates Stadium donde el Arsenal recibirá al Fulham. El equipo de Da Silva promete ser un rival complicado de doblegar puesto que se encuentra en la novena posición peleando por las plazas de competición europea. Si llegan a ese partido con opciones de meterse en Europa, los gunners tendrán que emplearse a fondo para llevarse la victoria.

2/5/2026: Arsenal vs Fulham - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

El calendario de los próximos 5 encuentros del Arsenal