El Arsenal venció al Fulham por marcador de 3-0 en el Emirates Stadium con doblete de Viktor Gyokeres y gol de Bukayo Saka. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta llegó a 76 puntos y mantiene el liderazgo de la Premier League, aunque el Manchester City tiene un partido pendiente.

Los Gunners tienen como grandes objetivos la gloria local por primera vez en más de 20 años y la continental por primera vez desde su fundación, lo que sería histórico para ellos.

A continuación, los próximos cinco compromisos de los Gunners.

Arsenal vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de UEFA Champions League

Arsenal v Chelsea - Premier League - Creators Club | Kya Banasko - Arsenal Creators Club/GettyImages

El finalista de la UEFA Champions League se define en el Emirates Stadium, que aguardará ansioso por saber si los de Mikel Arteta podrán sacar pasaje a Budapest para jugar la gran final continental del 30 de mayo contra el ganador de Bayern Múnich y PSG. La ida fue 1-1 en el Metropolitano de Madrid.

05/05/26: Arsenal vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

West Ham vs Arsenal, jornada 36 de la Premier League

West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, el Arsenal se trasladará unos poquitos kilómetros dentro de Londres para enfrentar al West Ham, que está compitiendo mano a mano con el Tottenham por la permanencia en la máxima categoría.

17/5/2026: West Ham vs Arsenal - Premier League - USA: 10:30, MEX: 09:30, ESP: 17:30

Arsenal vs Burnley, jornada 37 de la Premier League

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

Frente al Burnley jugarán su último partido en casa en esta temporada, y el apoyo de la gente será crucial para llegar a la última fecha con chances de ser campeones de la Premier League por primera vez desde la temporada de Los Invencibles, allá por la 2003/04.

17/5/2026: Arsenal vs Burnley - Premier League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Crystal Palace vs Arsenal, jornada 38 de la Premier League

Manchester City v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

La última jornada de la Premier League puede ser para alquilar balcones, con un Arsenal urgido de gloria tras un sinfín de desilusiones en los últimos años. En frente estará el equipo de Oliver Glasner, animador de la UEFA Conference League.

24/5/2026: Crystal Palace vs Arsenal - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00

El calendario de los próximos encuentros del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV Atlético de Madrid 05/05/26 USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 UEFA Champions League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN West Ham 10/05/26 USA: 10:30, MEX: 09:30, ESP: 17:30 Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN Burnley 17/05/26 USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN Crystal Palace 24/05/26 USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00 Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN