El Chelsea perdió por marcador de 1-0 ante el Newcastle United en la jornada 30 de la Premier League. Los Blues suman 48 puntos y cayeron al quinto lugar de la tabla general del futbol inglés.

Ahora, se enfocará directamente en la vuelta de octavos de final de UEFA Champions League ante el PSG tras perder la ida, sin quitarle el ojo de encima a la FA Cup, el otro objetivo que le queda.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo de Liam Rosenior.

Chelsea vs PSG, vuelta de octavos de la UEFA Champions League

Soccer - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Chelsea v Atletico Madrid - Stamford | Nick Potts - PA Images/GettyImages

La serie se definirá en un Stamford Bridge que promete un ambiente especial. Además de la importancia de la clasificación, el duelo reedita el cruce que ambos protagonizaron en la final del último Mundial de Clubes.

El Chelsea suele hacerse fuerte como local en competiciones europeas: en sus últimas diez presentaciones continentales en Londres perdió solo una vez, por lo que tiene argumentos para ilusionarse con emparejar la serie tras el 5-2 en contra en la ida.

17/03/2026: Chelsea vs PSG - UEFA Champions League - (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Everton vs Chelsea, jornada 31 de la Premier League

Everton v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El calendario seguirá con una visita exigente al Hill Dickinson Stadium. El Everton, tradicionalmente competitivo en casa, ha logrado sumar puntos en tres de los últimos cuatro partidos como local frente al Chelsea.

Para los londinenses será clave mantener la regularidad si quieren sostener su posición en la zona alta de la tabla.

21/03/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - (13:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP)

Chelsea vs Port Vale, cuartos de final de la FA Cup

Port Vale v Sunderland - Emirates FA Cup Fifth Round | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Tras el parón internacional de marzo, el Chelsea volverá a la actividad recibiendo a una de las grandes sorpresas de la temporada: el equipo de la zona de Stoke está último por amplio margen en la tercera división y salvo un milagro volverá a la cuarta, pero eso no les impidió meterse entre los mejores ocho de la tradicional FA Cup.

4/4/2026: Chelsea vs Port Vale - FA Cup - (11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP)

Chelsea vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

Chelsea FC v Manchester City FC - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El cierre de este tramo llegará con uno de los partidos más atractivos del campeonato. El duelo ante el Manchester City suele ofrecer espectáculo: en las últimas cinco temporadas de Premier, ambos equipos promedian más de tres goles por partido cuando se enfrentan.

12/04/2026 : Chelsea vs Manchester City - Premier League - (11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League

Manchester United v Fulham - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Luego de recibir a los Ciudadanos, le tocará el turno a los Diablos Rojos de visitar Stamford Bridge. Los de Michael Carrick están expectantes en la temporada y sueñan con meterse en la próxima UEFA Champions League, aunque es justamente el Chelsea el rival que tienen que vencer para empezar a asegurarse ese pasaje.

18/04/2026 : Chelsea vs Manchester United - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea