El calendario de los próximos 5 partidos del Chelsea tras perder 1-0 ante el Newcastle
El Chelsea perdió por marcador de 1-0 ante el Newcastle United en la jornada 30 de la Premier League. Los Blues suman 48 puntos y cayeron al quinto lugar de la tabla general del futbol inglés.
Ahora, se enfocará directamente en la vuelta de octavos de final de UEFA Champions League ante el PSG tras perder la ida, sin quitarle el ojo de encima a la FA Cup, el otro objetivo que le queda.
A continuación, los próximos cinco partidos del equipo de Liam Rosenior.
Chelsea vs PSG, vuelta de octavos de la UEFA Champions League
La serie se definirá en un Stamford Bridge que promete un ambiente especial. Además de la importancia de la clasificación, el duelo reedita el cruce que ambos protagonizaron en la final del último Mundial de Clubes.
El Chelsea suele hacerse fuerte como local en competiciones europeas: en sus últimas diez presentaciones continentales en Londres perdió solo una vez, por lo que tiene argumentos para ilusionarse con emparejar la serie tras el 5-2 en contra en la ida.
- 17/03/2026: Chelsea vs PSG - UEFA Champions League - (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Everton vs Chelsea, jornada 31 de la Premier League
El calendario seguirá con una visita exigente al Hill Dickinson Stadium. El Everton, tradicionalmente competitivo en casa, ha logrado sumar puntos en tres de los últimos cuatro partidos como local frente al Chelsea.
Para los londinenses será clave mantener la regularidad si quieren sostener su posición en la zona alta de la tabla.
- 21/03/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - (13:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP)
Chelsea vs Port Vale, cuartos de final de la FA Cup
Tras el parón internacional de marzo, el Chelsea volverá a la actividad recibiendo a una de las grandes sorpresas de la temporada: el equipo de la zona de Stoke está último por amplio margen en la tercera división y salvo un milagro volverá a la cuarta, pero eso no les impidió meterse entre los mejores ocho de la tradicional FA Cup.
- 4/4/2026: Chelsea vs Port Vale - FA Cup - (11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP)
Chelsea vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League
El cierre de este tramo llegará con uno de los partidos más atractivos del campeonato. El duelo ante el Manchester City suele ofrecer espectáculo: en las últimas cinco temporadas de Premier, ambos equipos promedian más de tres goles por partido cuando se enfrentan.
- 12/04/2026 : Chelsea vs Manchester City - Premier League - (11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League
Luego de recibir a los Ciudadanos, le tocará el turno a los Diablos Rojos de visitar Stamford Bridge. Los de Michael Carrick están expectantes en la temporada y sueñan con meterse en la próxima UEFA Champions League, aunque es justamente el Chelsea el rival que tienen que vencer para empezar a asegurarse ese pasaje.
- 18/04/2026 : Chelsea vs Manchester United - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
PSG
17 de marzo
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Everton
21 de marzo
13:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: Peacock
Port Vale
4 de abril
11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP
FA Cup
USA: Peacock
Manchester City
12 de abril
11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Peacock
Manchester United
18 de abril
14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP
Premier League
USA: Peacock
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo