El Chelsea vivió una tarde complicada cuando se enfrentó al Wrexham en la quinta ronda de la FA Cup. El encuentro terminó empatado 2-2 en el tiempo reglamentario, pero los Blues lograron imponerse en la prórroga con goles de Alejandro Garnacho y Joao Pedro para sellar el 4-2 definitivo y asegurar su pase a la siguiente ronda del certamen.

Tras su último compromiso ante el Wrexham, el Chelsea inicia una seguidilla de partidos de alta exigencia tanto en Europa como en Inglaterra. En pocos días disputará los octavos de final de la Champions League frente al PSG y partidos importantes de Premier League que pueden marcar su clasificación a la próxima edición del torneo continental.

PSG vs Chelsea, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

La serie europea comenzará en el Parque de los Príncipes, un estadio históricamente complicado para los visitantes. El PSG llega con confianza tras superar al Mónaco en el playoff previo y buscará aprovechar la localía para tomar ventaja.

Para el Chelsea será un desafío importante: en sus últimos enfrentamientos europeos ante el club parisino, el historial ha sido equilibrado, con eliminatorias definidas por detalles. El equipo inglés intentará mantener la solidez defensiva que mostró en la fase de grupos, donde fue uno de los conjuntos que menos goles recibió.

11/03/2026: PSG vs. Chelsea - UEFA Champions League - (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Confirmed dates for PSG. 🇫🇷 pic.twitter.com/mj1yX0wqZE — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2026

Chelsea vs Newcastle, jornada 30 de la Premier League

Apenas tres días después del viaje a París, el Chelsea volverá a Stamford Bridge para enfrentar a un rival incómodo como Newcastle. El conjunto del norte de Inglaterra suele complicar a los “Blues”: en los últimos cinco cruces de liga, cada equipo ganó dos partidos y hubo un empate.

Este encuentro puede ser determinante en la lucha por los puestos de Champions, ya que Chelsea pelea punto a punto con Manchester United en la tabla.

14/03/2026: Chelsea vs Newcastle - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX, 16:30 ESP)

Chelsea vs PSG, vuelta de octavos de la UEFA Champions League

La serie se definirá en un Stamford Bridge que promete un ambiente especial. Además de la importancia de la clasificación, el duelo reedita el cruce que ambos protagonizaron en la final del último Mundial de Clubes.

El Chelsea suele hacerse fuerte como local en competiciones europeas: en sus últimas diez presentaciones continentales en Londres perdió solo una vez.

17/03/2026: Chelsea vs PSG - UEFA Champions League - (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Everton vs Chelsea, jornada 31 de la Premier League

El calendario seguirá con una visita exigente a Goodison Park. El Everton, tradicionalmente competitivo en casa, ha logrado sumar puntos en tres de los últimos cuatro partidos como local frente al Chelsea.

Para los londinenses será clave mantener la regularidad si quieren sostener su posición en la zona alta de la tabla.

21/03/2026: Everton vs Chelsea - Premier League - (13:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP)

Chelsea Training Session | Darren Walsh/GettyImages

Chelsea vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

El cierre de este tramo llegará con uno de los partidos más atractivos del campeonato. El duelo ante el Manchester City suele ofrecer espectáculo: en las últimas cinco temporadas de Premier, ambos equipos promedian más de tres goles por partido cuando se enfrentan.

Con objetivos grandes en juego, este calendario inmediato podría marcar el rumbo del Chelsea tanto en Inglaterra como en Europa.

12/04/2026 : Chlesea vs Manchester City - Premier League - (11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea