El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras empatar de último minuto ante el Newcastle

El FC Barcelona se enfrentó este martes al Newcastle por la ida de octavos de final de la Champions. Un partido que parecía perdido, se alcanzó a rescatar con el empate 1-1 gracias al gol de penal de Lamine Yamal.

Al equipo de Hans Flick se le vienen desafíos importantísimos tanto en La Liga como en la UEFA Champions League. Un marzo apretado hasta el descanso por fecha FIFA y un abril que comienza con dos clásicos.

FC Barcelona vs Sevilla FC, jornada 28 de LaLiga

El Barcelona retomará su camino en la LaLiga con un compromiso exigente ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou. El equipo azulgrana buscará volver a enfocarse en el campeonato doméstico después de su presentación en Europa, en un duelo que históricamente ha sido uno de los clásicos recientes del fútbol español.

Aunque el conjunto andaluz no atraviesa su mejor momento, suele plantear partidos muy disputados ante el Barca. El historial favorece claramente a los catalanes, que lideran ampliamente los enfrentamientos directos y han ganado la mayoría de los duelos recientes en casa. De hecho, el Barça ha dominado gran parte de los últimos cruces ligueros entre ambos clubes, aunque el Sevilla consiguió recientemente cortar una larga racha negativa con una victoria en 2025, recordando que se trata de un rival capaz de complicar cualquier encuentro.

15/03/26: FC Barcelona vs Sevilla - LaLiga - (USA 10:15, MX 09:15, ESP 16:15)

Sevilla Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

FC Barcelona vs Newcastle, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

El Spotify Camp Nou volverá a vestirse de gala para una de esas noches europeas que suelen marcar el rumbo de la temporada. El Barcelona recibirá al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, con el objetivo de asegurar su presencia entre los ocho mejores del torneo y mantener viva la ilusión de conquistar nuevamente el máximo título continental.

A lo largo de su historia, el conjunto azulgrana ha construido gran parte de sus grandes campañas europeas apoyándose en la fortaleza de su estadio. Frente a un Newcastle competitivo y físicamente intenso, el equipo catalán buscará aprovechar el respaldo de su público para inclinar la serie a su favor.

18/03/26: FC Barcelona vs Newcastle - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

FC Barcelona vs Rayo Vallecano, jornada 29 de LaLiga

El calendario no dará respiro y tras su compromiso europeo, deberá volver a enfocarse rápidamente en LaLiga en otro partido como local en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana afrontará un partido exigente ante un rival combativo.

El equipo madrileño se ha ganado en los últimos años la reputación de ser un equipo incómodo para los grandes. Bajo un estilo intenso y vertical, el Rayo suele presionar alto y buscar transiciones rápidas, una fórmula que ya le permitió sorprender al Barça en más de una ocasión en temporadas recientes.

22/03/26: FC Barcelona vs Rayo Vallecano - LaLiga - (USA 08:00, MX 07:00, ESP 14:00)

Barcelona Training and Press Conference - St. James' Park - Monday March 9th | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

Atlético de Madrid vs Barcelona, jornada 30 de LaLiga

La reanudación de LaLiga tras el parón internacional traerá uno de los compromisos más exigentes para el conjunto culé: la visita al Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana deberá afrontar un duelo de alto voltaje con el antecendente inmediato de la remontada que no pudo ser por Copa del Rey.

Con la Champions League y la lucha por el campeonato en marcha, este tramo del calendario exigirá al máximo la profundidad del plantel y la capacidad del cuepara gestionar esfuerzos. Conseguir un buen resultado en Madrid podría tener un peso significativo en la pelea por el título de LaLiga.

05/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - (Por definirse)

Barcelona vs Espanyol, jornada 31 de LaLiga

Si algo le faltaba al Barça en medio de esta seguidilla era un nuevo derby que le de un poco más de tensión y exigencia al calendario. Si bien a los blaugranas les suele ir bien ante clásico de la ciudad, un derby es un derby.

La misión ante los periquitos será continuar con la racha de cuatro triunfos al hilo que comenzó en mayo de 2023

12/04/26: Barcelona vs Espanyol - LaLiga - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona