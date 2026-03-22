Con la temporada cada vez más cerca de su definición, cada punto empieza a ser más necesario y los dirigidos por Hansi Flick deberán sostener el nivel competitivo en busca de la obtención del mayor galardón en ambas competiciones. Hoy consiguieron vencer al conjunto vallecano por la mínima gracias a un testarazo de Araújo.

A continuación, los próximos cinco compromisos del Barça.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, jornada 30 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

El viaje al Wanda Metropolitano aparece como uno de los partidos más exigentes del calendario. Para el Barcelona, sumar en este escenario puede ser determinante en la lucha por el campeonato. En su historial hay paridad total en los últimos cinco cruces: dos triunfos por lado y un empate.

04/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 14:00, MX: 13:00, ESP: 20:00

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Cuatro días más tarde, como si se tratase de un capricho del destino, se verán las caras en el primer partido de cuartos de final de la UEFA Champions League. El encuentro anterior servirá de banco de prubeas, pero el importante parece ser este cruce con un FC Barcelona con vida en la cima de LaLiga.

08/04/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 14:00, MX: 13:00, ESP: 20:00

FC Barcelona vs Espanyol, jornada 31 de LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El clásico de la ciudad siempre tiene un condimento especial. El Barcelona llega con un dominio claro en el Camp Nou, pero los derbis suelen romper cualquier lógica previa. Para los de Flick, mantener la eficacia ofensiva y la concentración defensiva será clave para no ceder terreno. Además, no pueden perder de vista la serie de UCL.

11/04/26: FC Barcelona vs Espanyol - LaLiga - USA: 11:30, MX: 10:30, ESP: 17:30

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Atletico Madrid v FC Internazionale: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El Metropolitano volverá a recibir a estos equipos, pero esta vez para una definición mayor: el que salga con vida de esta serie se clasificará a semifinales de la UEFA Champions League, posicionándose entre los mejores cuatro clubes de Europa.

14/04/26: Atlético de Madrid vs Barcelona - UEFA Champions League - USA: 14:00, MX: 13:00, ESP: 20:00

FC Barcelona vs Celta de Vigo, jornada 32 de LaLiga

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El conjunto gallego suele plantear partidos abiertos, lo que obliga al Barcelona a ser preciso en ambas áreas. En casa, el historial favorece ampliamente a los blaugranas, con cuatro triunfos en los últimos cinco enfrentamientos, aunque el Celta ha demostrado que puede complicar si encuentra espacios.

22/04/26: FC Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - (Por definirse)

El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona