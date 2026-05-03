El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami CF tras ser remontado 3-4 por Orlando City SC

Continúa la maldición del Nu Stadium, pues de nueva cuenta el Inter Miami no pudo darle una victoria a su afición en su nuevo inmueble, luego que el Clásico de Florida se inclinara a favor del Orlando City, que se llevó los tres puntos al remontar 3-4 con un triplete del argentino Martín Ojeda y una anotación del trinitario Tyrese Spicer. Las dianas del cuadro local fueron obra del argentino Lionel Messi, el venezolano Telasco Segovia y el jamaicano Ian Fray.



Increíblemente, las Garzas dejaron ir una amplia ventaja de 3-0, encuentro en el cual La Pulga marcó un golazo y siguió acelerando en su carrera por arribar a los mil tantos, quedando con 906 tras lo ocurrido frente a los Leones.



El descalabro hizo caer al equipo rosa a la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS, quedando con 19 puntos, superado solamente por el New England Revolution, que tiene las mismas cifras, así como por el Nashville SC, que ha cosechado 23.



Aquí está el calendario de los siguientes juegos del Inter Miami:

Toronto FC vs Inter Miami

BMO Field

Sábado, 9 de mayo

Hora: 12 h (EEUU ET), 11 h (México)

MLS

Los canadienses aparecen en el sexto peldaño de la Conferencia Este. Los Reds acaban de empatar 1-1 ante San Jose Earthquakes, siendo el húngaro Dániel Sallói el autor de la anotación. Con respecto a sus últimos cinco enfrentamientos, Las Garzas dominan las estadísticas porque tienen tres triunfos, mas los últimos dos han sido empates con marcador de 1-1.

Toronto FC v Inter Miami CF | Michael Chisholm/GettyImages

FC Cincinnati vs Inter Miami

TQL Stadium

Miércoles, 13 de mayo

Hora: 18:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

MLS

Los Orange & Blue fungirán de anfitriones para La Pulga y compañía. Los de Ohio son novenos de la Conferencia Este con 23 puntos. Está claro que los locales tiene sed de revancha porque el año pasado fueron exhibidos 0-4 de la mano de Messi y sus paisanos Matteo Silvetti y Tadeo Allende, con este último firmando un doblete.

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

Inter Miami vs Portland Timbers

Nu Stadium

Domingo, 17 de mayo

Hora: 15 h (EEUU ET), 16 h (México)

MLS

Hasta hace poco los Leñadores estaban entre los últimos tres sitios de la Conferencia Oeste, pero han logrado ascender un poco más. De hecho, no habían podido sumar victoria como visitante, pero por fin lo logró cuando le pegó a San Diego la semana pasada. Únicamente ha habido dos enfrentamientos entre estos dos equipos, el más reciente fue un triunfo 2-1 de los de Florida y anteriormente los de Oregón salieron vencedores en casa por la mínima.

Portland Timbers | Orlando Ramirez/GettyImages

Inter Miami vs Philadelphia Union

Nu Stadium

Domingo, 24 de mayo

Hora: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

MLS

Para muchos este podría ser otro encuentro que se llevaría sin problemas el cuadro local porque los de Pensilvania se mantienen más que hundidos en la Conferencia Este, con una sola victoria tras once compromisos, a cambio de siete tropiezos y tres empates. La última vez dividieron unidades al quedar 3-3, con anotaciones de Messi, el argentino Tadeo Allende y el venezolano Telasco Segovia.

Philadelphia Union v Inter Miami CF | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

Inter Miami vs Chicago Fire

Nu Stadium

Miércoles, 22 de julio

16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

MLS

Después del Mundial 2026, la liga reanudará sus acciones. El primer rival de las Garzas tras la Copa del Mundo es el La Máquina Roja, que justo les pisa los talones en la Conferencia Este con 18 unidades, es decir, sólo un punto los separa. Los de Illinois tienen confianza pues la última vez que visitaron a los de rosa se llevaron los tres puntos al imponerse 3-5.

Inter Miami CF v Chicago Fire FC | Megan Briggs/GettyImages