El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami CF tras ser remontado 3-4 por Orlando City SC
Continúa la maldición del Nu Stadium, pues de nueva cuenta el Inter Miami no pudo darle una victoria a su afición en su nuevo inmueble, luego que el Clásico de Florida se inclinara a favor del Orlando City, que se llevó los tres puntos al remontar 3-4 con un triplete del argentino Martín Ojeda y una anotación del trinitario Tyrese Spicer. Las dianas del cuadro local fueron obra del argentino Lionel Messi, el venezolano Telasco Segovia y el jamaicano Ian Fray.
Increíblemente, las Garzas dejaron ir una amplia ventaja de 3-0, encuentro en el cual La Pulga marcó un golazo y siguió acelerando en su carrera por arribar a los mil tantos, quedando con 906 tras lo ocurrido frente a los Leones.
El descalabro hizo caer al equipo rosa a la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS, quedando con 19 puntos, superado solamente por el New England Revolution, que tiene las mismas cifras, así como por el Nashville SC, que ha cosechado 23.
Aquí está el calendario de los siguientes juegos del Inter Miami:
Toronto FC vs Inter Miami
BMO Field
Sábado, 9 de mayo
Hora: 12 h (EEUU ET), 11 h (México)
MLS
Los canadienses aparecen en el sexto peldaño de la Conferencia Este. Los Reds acaban de empatar 1-1 ante San Jose Earthquakes, siendo el húngaro Dániel Sallói el autor de la anotación. Con respecto a sus últimos cinco enfrentamientos, Las Garzas dominan las estadísticas porque tienen tres triunfos, mas los últimos dos han sido empates con marcador de 1-1.
FC Cincinnati vs Inter Miami
TQL Stadium
Miércoles, 13 de mayo
Hora: 18:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
MLS
Los Orange & Blue fungirán de anfitriones para La Pulga y compañía. Los de Ohio son novenos de la Conferencia Este con 23 puntos. Está claro que los locales tiene sed de revancha porque el año pasado fueron exhibidos 0-4 de la mano de Messi y sus paisanos Matteo Silvetti y Tadeo Allende, con este último firmando un doblete.
Inter Miami vs Portland Timbers
Nu Stadium
Domingo, 17 de mayo
Hora: 15 h (EEUU ET), 16 h (México)
MLS
Hasta hace poco los Leñadores estaban entre los últimos tres sitios de la Conferencia Oeste, pero han logrado ascender un poco más. De hecho, no habían podido sumar victoria como visitante, pero por fin lo logró cuando le pegó a San Diego la semana pasada. Únicamente ha habido dos enfrentamientos entre estos dos equipos, el más reciente fue un triunfo 2-1 de los de Florida y anteriormente los de Oregón salieron vencedores en casa por la mínima.
Inter Miami vs Philadelphia Union
Nu Stadium
Domingo, 24 de mayo
Hora: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
MLS
Para muchos este podría ser otro encuentro que se llevaría sin problemas el cuadro local porque los de Pensilvania se mantienen más que hundidos en la Conferencia Este, con una sola victoria tras once compromisos, a cambio de siete tropiezos y tres empates. La última vez dividieron unidades al quedar 3-3, con anotaciones de Messi, el argentino Tadeo Allende y el venezolano Telasco Segovia.
Inter Miami vs Chicago Fire
Nu Stadium
Miércoles, 22 de julio
16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
MLS
Después del Mundial 2026, la liga reanudará sus acciones. El primer rival de las Garzas tras la Copa del Mundo es el La Máquina Roja, que justo les pisa los talones en la Conferencia Este con 18 unidades, es decir, sólo un punto los separa. Los de Illinois tienen confianza pues la última vez que visitaron a los de rosa se llevaron los tres puntos al imponerse 3-5.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.