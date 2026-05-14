El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami CF tras vencer 5-3 al Cincinnati

El Inter Miami vivió un partido de locos frente al Cincinnati. Todo parecía destinado a ser una tarde amarga para los de Florida, pero cuando entre los tuyos está el campeón del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, como es el caso de Lionel Messi, cosas increíbles pueden suceder.

Cun un hat trick del rosarino, un gol de Mateo Silvetti y otro más de Germán Berterame, el Inter concretó la remontada frente al Cincinnati y se llevó la victoria por un contundente marcador de 5-3. Recordemos que vienen de ganar 4-2 ante el Toronto, por lo que está victoria genera ilusión entre los aficionados.



Aquí está el calendario de los siguientes juegos del Inter Miami:

Inter Miami vs Portland Timbers

Nu Stadium

Domingo, 17 de mayo

Hora: 15 h (EEUU ET), 16 h (México)

MLS

Hasta hace poco los Leñadores estaban entre los últimos tres sitios de la Conferencia Oeste, pero han logrado ascender un poco más. De hecho, no habían podido sumar victoria como visitante, pero por fin lo logró cuando le pegó a San Diego la semana pasada. Únicamente ha habido dos enfrentamientos entre estos dos equipos, el más reciente fue un triunfo 2-1 de los de Florida y anteriormente los de Oregón salieron vencedores en casa por la mínima.

Portland Timbers | Orlando Ramirez/GettyImages

Inter Miami vs Philadelphia Union

Nu Stadium

Domingo, 24 de mayo

Hora: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

MLS

Para muchos este podría ser otro encuentro que se llevaría sin problemas el cuadro local porque los de Pensilvania se mantienen más que hundidos en la Conferencia Este, con una sola victoria tras once compromisos, a cambio de siete tropiezos y tres empates. La última vez dividieron unidades al quedar 3-3, con anotaciones de Messi, el argentino Tadeo Allende y el venezolano Telasco Segovia.

Philadelphia Union v Inter Miami CF | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

Inter Miami vs Chicago Fire

Nu Stadium

Miércoles, 22 de julio

16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

MLS

Después del Mundial 2026, la liga reanudará sus acciones. El primer rival de las Garzas tras la Copa del Mundo es el La Máquina Roja, que justo les pisa los talones en la Conferencia Este con 18 unidades, es decir, sólo un punto los separa. Los de Illinois tienen confianza pues la última vez que visitaron a los de rosa se llevaron los tres puntos al imponerse 3-5.

Inter Miami CF v Chicago Fire FC | Megan Briggs/GettyImages

Montréal vs Inter Miami

Estadio Saputo

Sábado, 25 de julio

16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

MLS

La últimez vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue el 5 de julio del 2025, y el Inter Miami, no solo venció al Montréal, sino que les propinó una humillante goleada de 4-1. Si bien es cierto que ahora las condiciones son un tanto diferentes, por calidad de plantel, los de Florida vuelven a llegar como claros favoritos.

CF Montreal v Inter Miami CF | Minas Panagiotakis/GettyImages

Inter Miami vs Columbus Crew

Nu Stadium

Sábado, 1° de agosto

16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

MLS

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue el 31 de julio del 2025, y el partido acabó 5-1 en favor de los Florida. Lionel Messi se despachó con un doblete y una asistencia, en una noche perfecta para el Inter de Miami.

FBL-MLS-USA-MIAMI-COLUMBUS | CHANDAN KHANNA/GettyImages

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS