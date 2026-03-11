Después de abrir la serie de octavos de final ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el Manchester City se prepara para una seguidilla frenética en el tramo decisivo de la temporada.

Entre el 14 de marzo y el 12 de abril, con parate FIFA en el medio, los de Pep Guardiola disputarán 5 encuentros entre Premier League, Champions League, FA Cup y Copa de la Liga.

West Ham vs Manchester City, jornada 29 de la Premier League

En plena actividad europea, el City tendrá que volver rápidamente a la Premier League para visitar al West Ham United en el London Stadium. El calendario exigente obligará a Pep Guardiola a gestionar esfuerzos en un momento clave de la temporada.

El historial reciente favorece claramente a los citizens. El City ganó los últimos siete enfrentamientos ligueros frente a los “Hammers y en cada una de esas victorias marcó al menos dos goles. Aun así, el West Ham suele competir con intensidad en casa y aprovechar los espacios cuando enfrenta a equipos dominantes en la posesión.

14/3/26: West Ham vs Manchester City - jornada 29 de la Premier League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Manchester City v West Ham United - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Manchester City vs Real Madrid, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

El quinto enfrentamiento consecutivo por Champions entre dos los clubes más poderosos de Europa se definirá en el Etihad Stadium. En los cruces anteriores, tres fueron para los blancos y uno solo para los ciudadanos, en la temporada en que alzaron su primera Orejona.

El ganador de esta apasionante serie se medirá con quien sobreviva entre Bayern Múnich y Atalanta.

17/03/26: Manchester City vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

El calendario seguirá con una final de gran nivel frente al Arsenal, dos equipos que en los últimos años han protagonizado varios de los duelos más atractivos del fútbol inglés. Sus enfrentamientos suelen ser muy tácticos, con ritmos intensos y diferencias mínimas en el marcador.

Para el Manchester City, la oportunidad representa la posibilidad de añadir otro trofeo a la era de Pep Guardiola, marcada por una impresionante colección de títulos. Los Gunners, por su parte, buscarán cortar esa hegemonía reciente y dar un paso más hacia un título que se les viene negando desde 1993.

22/03/26: Arsenal vs Manchester City - Final de la EFL Cup - USA 11:30, MX 10:30, ESP 17:30

Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup

El Etihad Stadium albergará el encuentro más atractivo que tendrán los cuartos de final de la FA Cup. Los dos equipos que han dominado la Premier League en los últimos años se miden en un duelo a todo o nada.

El último enfrentamiento por FA Cup entre ambos fue para los Reds en las semifinales de 2022.

04/04/26: Manchester vs Liverpool - Cuartos de final FA Cup - USA 10:00, MX 09:00, ESP 16:00

Liverpool v Manchester City - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Después del parón internacional, el City retomará la Premier League con una visita complicada a Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea. Un cruce que ha ofrecido encuentros muy equilibrados, donde pequeños detalles terminan marcando la diferencia.

En varias temporadas recientes, los duelos entre ambos equipos han dejado marcadores con bastantes goles, reflejo del talento ofensivo que poseen en sus planteles. Con aspiraciones importantes en la liga, sumar puntos en Londres puede resultar clave para el City en la recta final del campeonato.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30