El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras aplastar al Liverpool por la FA Cup

El Manchester City venció por goleada al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup y ahora se abocarán a la Premier League, donde intentarán arrebatarle al Arsenal un título que parecen tener en el bolsillo.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del club dirigido por Pep Guardiola.

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Stamford Bridge, Home of Chelsea Football Club | Chris Gorman/GettyImages

En la vuelta a la Premier, el City visitará Stamford Bridge con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de Guardiola ganó tres y empató tres, aunque varios fueron por margen mínimo.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Un partido que puede definir el campeón de la temporada, con los dos equipos más regulares cara a cara. El City llega como perseguidor y el Arsenal como líder.

19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

Burnley FC v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Burnley intentará hacerse fuerte de local, pero los números favorecen claramente al conjunto de Manchester: ha ganado en los últimos 14 enfrentamientos entre ambos en liga.

26/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - USA 08:00, MX 07:00, ESP 15:00

Everton vs Manchester City, jornada 33 de la Premier League

Hill Dickinson Stadium | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Los Toffees están en el top 10 de la Premier League y se ilusionan con terminar lo más arriba posible para soñar con un regreso triunfal a copas europeas tras varios años de ausencia. Por su parte, el City podría seguir con chances de ser campeón.

04/05/26: Everton vs Manchester City - Premier League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

Manchester City vs Brentford, jornada 34 de la Premier League

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

Las Abejas están expectantes de meterse en una copa internacional para la temporada 2026/27, e intentarán dar un gran golpe arrebatándole puntos al Manchester City en su estadio.

09/05/26: Manchester City vs Brentford - Premier League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City