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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras aplastar al Liverpool por la FA Cup

Los Cityzens se metieron en las semifinales del tradicional torneo y volverán con todo a la Premier.
Bruno Pernigotti|
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | Marc Atkins/GettyImages

El Manchester City venció por goleada al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup y ahora se abocarán a la Premier League, donde intentarán arrebatarle al Arsenal un título que parecen tener en el bolsillo.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del club dirigido por Pep Guardiola.

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Stamford Bridge, Home of Chelsea Football Club
Stamford Bridge, Home of Chelsea Football Club | Chris Gorman/GettyImages

En la vuelta a la Premier, el City visitará Stamford Bridge con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de Guardiola ganó tres y empató tres, aunque varios fueron por margen mínimo.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League
Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Un partido que puede definir el campeón de la temporada, con los dos equipos más regulares cara a cara. El City llega como perseguidor y el Arsenal como líder.

  • 19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

Burnley FC v Nottingham Forest - Premier League
Burnley FC v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Burnley intentará hacerse fuerte de local, pero los números favorecen claramente al conjunto de Manchester: ha ganado en los últimos 14 enfrentamientos entre ambos en liga.

  • 26/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - USA 08:00, MX 07:00, ESP 15:00

Everton vs Manchester City, jornada 33 de la Premier League

Hill Dickinson Stadium
Hill Dickinson Stadium | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Los Toffees están en el top 10 de la Premier League y se ilusionan con terminar lo más arriba posible para soñar con un regreso triunfal a copas europeas tras varios años de ausencia. Por su parte, el City podría seguir con chances de ser campeón.

  • 04/05/26: Everton vs Manchester City - Premier League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

Manchester City vs Brentford, jornada 34 de la Premier League

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

Las Abejas están expectantes de meterse en una copa internacional para la temporada 2026/27, e intentarán dar un gran golpe arrebatándole puntos al Manchester City en su estadio.

  • 09/05/26: Manchester City vs Brentford - Premier League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV

Chelsea

12 de abril

USA 10:30
MX 09:30
ESP 16:30

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Arsenal

19 de abril

USA 10:30
MX 09:30
ESP 16:30

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Burnley

26 de abril

USA 08:00
MX 07:00
ESP 15:00

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Everton

2 de mayo

USA 14:00
MX 13:00
ESP 21:00

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Brentford

9 de mayo

USA 14:00
MX 13:00
ESP 21:00

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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