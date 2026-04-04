El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras aplastar al Liverpool por la FA Cup
El Manchester City venció por goleada al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup y ahora se abocarán a la Premier League, donde intentarán arrebatarle al Arsenal un título que parecen tener en el bolsillo.
A continuación te presentamos los próximos compromisos del club dirigido por Pep Guardiola.
Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League
En la vuelta a la Premier, el City visitará Stamford Bridge con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de Guardiola ganó tres y empató tres, aunque varios fueron por margen mínimo.
12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30
Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League
Un partido que puede definir el campeón de la temporada, con los dos equipos más regulares cara a cara. El City llega como perseguidor y el Arsenal como líder.
- 19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30
Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League
El Burnley intentará hacerse fuerte de local, pero los números favorecen claramente al conjunto de Manchester: ha ganado en los últimos 14 enfrentamientos entre ambos en liga.
- 26/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - USA 08:00, MX 07:00, ESP 15:00
Everton vs Manchester City, jornada 33 de la Premier League
Los Toffees están en el top 10 de la Premier League y se ilusionan con terminar lo más arriba posible para soñar con un regreso triunfal a copas europeas tras varios años de ausencia. Por su parte, el City podría seguir con chances de ser campeón.
- 04/05/26: Everton vs Manchester City - Premier League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00
Manchester City vs Brentford, jornada 34 de la Premier League
Las Abejas están expectantes de meterse en una copa internacional para la temporada 2026/27, e intentarán dar un gran golpe arrebatándole puntos al Manchester City en su estadio.
- 09/05/26: Manchester City vs Brentford - Premier League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00
Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Chelsea
12 de abril
USA 10:30
Premier League
USA: Telemundo
Arsenal
19 de abril
USA 10:30
Premier League
USA: Telemundo
Burnley
26 de abril
USA 08:00
Premier League
USA: Telemundo
Everton
2 de mayo
USA 14:00
Premier League
USA: Telemundo
Brentford
9 de mayo
USA 14:00
Premier League
USA: Telemundo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo