El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras empatar de último minuto ante el Everton
El Manchester City sorpresivamente iba perdiendo 3-1 ante el Everton, pero de último minuto logró sacar un punto que aún lo mantiene en la pelea de la Premier. Ahora, su calendario continúa con una seguidilla determinante para la temporada con una serie de partidos que pueden marcar su destino.
A continuación te presentamos los próximos compromisos del conjunto de Pep Guardiola:
Manchester City vs Brentford, jornada 36 de la Premier League
De nuevo en el Etihad Stadium, el City recibirá al Brentford, uno de los equipos más competitivos fuera del grupo tradicional de poder. Sin embargo, en los últimos 10 partidos directos entre ambos, los de Guardiola acumulan 7 victorias, con un empate y tan solo dos derrotas.
- 09/05/26: Manchester City vs Brentford - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
Manchester City vs Crystal Palace, jornada 31 de la Premier League
El partido pospuesto ante el Palace será el anteúltimo encuentro en casa, con la obligación de ganar para no depender de otros resultados. Dependiendo de cómo llegue en la tabla, podría tratarse de un partido decisivo para sus aspiraciones. El City se impuso en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.
- 22/05/26: Manchester City vs Crystal Palace - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup
La FA Cup llega a su fin y enfrentará a estos dos grandes equipos, que se batirán a duelo en el mítico Wembley para intentar hacerse del trofeo más antiguo del fútbol mundial. Por un lado, los Ciudadanos intentarán ganar su octava copa, mientras que de otro los Blues van por su novena consagración en este certamen.
- 16/05/26: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Bournemouth vs Manchester City, jornada 37 de la Premier League
La visita a Bournemouth aparece como otro compromiso exigente, los Citizens necesitarán sostener su regularidad para seguir firme en la lucha por el título. El City ha ganado los últimos tres encuentros cara a cara.
- 17/05/26: Bournemouth vs Manchester City - Premier League - 13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP
Manchester City vs Aston Villa, jornada 38 de la Premier League
La mesa está servida para un final de película: ¿El Arsenal será campeón de la liga inglesa por primera vez en más de dos décadas o el Manchester City concretará una remontada histórica para amargar a los del norte de Londres una vez más?
- 24/05/26: Manchester City vs Aston Villa - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Brentford
9 de mayo
11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Crystal Palace
13 de mayo
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Chelsea
16 de mayo
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
FA Cup - Final
USA: Telemundo
Bournemouth
19 de mayo
13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Aston Villa
24 de mayo
10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo