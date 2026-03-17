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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras quedar eliminado ante el Real Madrid

Tras el cruce por Champions League, el conjunto de Pep Guardiola afronta una serie de partidos clave que definirán su temporada.
Lucía Domínguez|
Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Etihad
Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Etihad | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El Manchester City entra en una fase determinante del calendario, con finales, eliminatorias y partidos decisivos por la punta de la Premier League ya que quedó eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid.

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

El City buscará sumar otro título a la era Guardiola frente a un Arsenal que quiere volver a gritar campeón tras más de tres décadas en esta competencia. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, los de Manchester ganaron cuetro, empataron tres y los Gunners encontraron la victoria en otras tres veces.

22/03/26: Arsenal vs Manchester City - Final de la EFL Cup - USA 11:30, MX 10:30, ESP 17:30

Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup

El último choque copero entre ambos fue en semifinales de 2022, con victoria de Liverpool. Además, en los últimos 10 duelos entre ambos, el City consiguió cuatro victorias, dos empates, y cuatro derrotas ante los Reds.

04/04/26: Manchester City vs Liverpool - Cuartos de final FA Cup - USA 10:00, MX 09:00, ESP 16:00

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Tras la fecha FIFA, el City visitará Stamford Bridge con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de Guardiola ganó tres y empató tres, aunque varios fueron por margen mínimo.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Bernardo Silva
West Ham United v Manchester City - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Un partido que puede definir el campeón de la temporada, con los dos equipos más regulares cara a cara. El City llega como perseguidor y el Arsenal como líder.

  • 19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

El Burnley intentará hacerse fuerte de local, pero los números favorecen claramente al conjunto de Manchester: ha ganado en los últimos 14 enfrentamientos entre ambos en liga.

  • 26/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - USA 09:00, MX 08:00, ESP 15:00

Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV

Arsenal

22 de marzo

USA 11:30
MX 10:30
ESP 17:30

Copa de la Liga

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Liverpool

04 de abril

USA 10:00
MX 09:00
ESP 16:00

FA Cup

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Chelsea

12 de abril

USA 10:30
MX 09:30
ESP 16:30

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Arsenal

19 de abril

USA 10:30
MX 09:30
ESP 16:30

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

Burnley

26 de abril

USA 09:00
MX 08:00
ESP 15:00

Premier League

USA: Telemundo
MX: Fox ONE
ESP: DAZN

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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