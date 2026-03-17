El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras quedar eliminado ante el Real Madrid

El Manchester City entra en una fase determinante del calendario, con finales, eliminatorias y partidos decisivos por la punta de la Premier League ya que quedó eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid.

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

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Arsenal vs Manchester City. Wembley Stadium. pic.twitter.com/ig6OmfixmL — EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2026

El City buscará sumar otro título a la era Guardiola frente a un Arsenal que quiere volver a gritar campeón tras más de tres décadas en esta competencia. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, los de Manchester ganaron cuetro, empataron tres y los Gunners encontraron la victoria en otras tres veces.

22/03/26: Arsenal vs Manchester City - Final de la EFL Cup - USA 11:30, MX 10:30, ESP 17:30

Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup

El último choque copero entre ambos fue en semifinales de 2022, con victoria de Liverpool. Además, en los últimos 10 duelos entre ambos, el City consiguió cuatro victorias, dos empates, y cuatro derrotas ante los Reds.

04/04/26: Manchester City vs Liverpool - Cuartos de final FA Cup - USA 10:00, MX 09:00, ESP 16:00

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Tras la fecha FIFA, el City visitará Stamford Bridge con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de Guardiola ganó tres y empató tres, aunque varios fueron por margen mínimo.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

West Ham United v Manchester City - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Un partido que puede definir el campeón de la temporada, con los dos equipos más regulares cara a cara. El City llega como perseguidor y el Arsenal como líder.

19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

El Burnley intentará hacerse fuerte de local, pero los números favorecen claramente al conjunto de Manchester: ha ganado en los últimos 14 enfrentamientos entre ambos en liga.

26/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - USA 09:00, MX 08:00, ESP 15:00

Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City