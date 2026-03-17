El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras quedar eliminado ante el Real Madrid
El Manchester City entra en una fase determinante del calendario, con finales, eliminatorias y partidos decisivos por la punta de la Premier League ya que quedó eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid.
Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup
El City buscará sumar otro título a la era Guardiola frente a un Arsenal que quiere volver a gritar campeón tras más de tres décadas en esta competencia. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, los de Manchester ganaron cuetro, empataron tres y los Gunners encontraron la victoria en otras tres veces.
22/03/26: Arsenal vs Manchester City - Final de la EFL Cup - USA 11:30, MX 10:30, ESP 17:30
Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup
El último choque copero entre ambos fue en semifinales de 2022, con victoria de Liverpool. Además, en los últimos 10 duelos entre ambos, el City consiguió cuatro victorias, dos empates, y cuatro derrotas ante los Reds.
04/04/26: Manchester City vs Liverpool - Cuartos de final FA Cup - USA 10:00, MX 09:00, ESP 16:00
Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League
Tras la fecha FIFA, el City visitará Stamford Bridge con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de Guardiola ganó tres y empató tres, aunque varios fueron por margen mínimo.
12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30
Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League
Un partido que puede definir el campeón de la temporada, con los dos equipos más regulares cara a cara. El City llega como perseguidor y el Arsenal como líder.
- 19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30
Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League
El Burnley intentará hacerse fuerte de local, pero los números favorecen claramente al conjunto de Manchester: ha ganado en los últimos 14 enfrentamientos entre ambos en liga.
- 26/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - USA 09:00, MX 08:00, ESP 15:00
Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Arsenal
22 de marzo
USA 11:30
Copa de la Liga
USA: Telemundo
Liverpool
04 de abril
USA 10:00
FA Cup
USA: Telemundo
Chelsea
12 de abril
USA 10:30
Premier League
USA: Telemundo
Arsenal
19 de abril
USA 10:30
Premier League
USA: Telemundo
Burnley
26 de abril
USA 09:00
Premier League
USA: Telemundo
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.