El Manchester City se impuso por marcador de 3-0 al Brentford en la jornada 36 de la Premier League y se puso a dos puntos del Arsenal en la carrera por el título, con un partido pendiente.

Ahora, su calendario continúa con una seguidilla determinante para la temporada con una serie de partidos que pueden marcar su destino, con especial énfasis en la final de la FA Cup y su duelo pendiente ante el Crystal Palace.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del conjunto de Pep Guardiola:

Manchester City vs Crystal Palace, jornada 31 de la Premier League

El partido pospuesto ante el Palace será el anteúltimo encuentro en casa, con la obligación de ganar para no depender de otros resultados. Dependiendo de cómo llegue en la tabla, podría tratarse de un partido decisivo para sus aspiraciones. El City se impuso en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

22/05/26: Manchester City vs Crystal Palace - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Sebastian Frej/GettyImages

La FA Cup llega a su fin y enfrentará a estos dos grandes equipos, que se batirán a duelo en el mítico Wembley para intentar hacerse del trofeo más antiguo del fútbol mundial. Por un lado, los Ciudadanos intentarán ganar su octava copa, mientras que de otro los Blues van por su novena consagración en este certamen.

16/05/26: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Bournemouth vs Manchester City, jornada 37 de la Premier League

La visita a Bournemouth aparece como otro compromiso exigente, los Citizens necesitarán sostener su regularidad para seguir firme en la lucha por el título. El City ha ganado los últimos tres encuentros cara a cara.

17/05/26: Bournemouth vs Manchester City - Premier League - 13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP

Manchester City vs Aston Villa, jornada 38 de la Premier League

Manchester City v Celtic - Pre-Season Friendly | Ross MacDonald - SNS Group/GettyImages

La mesa está servida para un final de película: ¿El Arsenal será campeón de la liga inglesa por primera vez en más de dos décadas o el Manchester City concretará una remontada histórica para amargar a los del norte de Londres una vez más?

24/05/26: Manchester City vs Aston Villa - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Crystal Palace 13 de mayo 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MX: Fox ONE

ESP: DAZN Chelsea 16 de mayo 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP FA Cup - Final USA: Telemundo

MX: Fox ONE

ESP: DAZN Bournemouth 19 de mayo 13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MX: Fox ONE

ESP: DAZN Aston Villa 24 de mayo 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP Premier League USA: Telemundo

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