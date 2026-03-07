El Manchester City se impuso por 3-1 al Newcastle United en la quinta ronda de la FA Cup. Por parte de los Citizens, Omar Marmoush firmó un doblete, mientras que Savinho también se hizo presente en el marcador.

Tras su último compromiso frente al Newcastle, el Manchester City se prepara para un tramo del calendario que combina desafíos europeos y locales. En menos de un mes, los “Citizens” enfrentarán al Real Madrid en una nueva serie de Champions League, visitarán al West Ham por la Premier y disputarán una final ante Arsenal, antes de cerrar este ciclo con otro duelo clave frente al Chelsea.

Manchester City vs Real Madrid, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

El Etihad Stadium será el escenario del primer capítulo de una rivalidad que se volvió habitual en las fases decisivas de la Champions. El Manchester City y el Real Madrid protagonizaron algunas de las eliminatorias más intensas de los últimos años, con clasificaciones repartidas y partidos cargados de goles.

Esta temporada ya se cruzaron en la fase de liga, con triunfo del City por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Ese antecedente alimenta la confianza del equipo de Guardiola, que intentará repetir su solidez ofensiva: en sus últimos seis partidos europeos como local marcó al menos dos goles.

11/3/26: Manchester City vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | MB Media/GettyImages

West Ham vs Manchester City, jornada 29 de la Premier League

En medio de la eliminatoria europea, el City deberá cambiar rápidamente el chip para visitar al West Ham United. Aunque el historial reciente favorece a los “Citizens”, el contexto puede ser complejo.

Manchester City ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ligueros contra los “Hammers” y en todos esos triunfos anotó dos o más goles. Sin embargo, el London Stadium suele presentar partidos incómodos, especialmente cuando el calendario obliga a rotar jugadores.

14/3/26: West Ham vs Manchester City - jornada 29 de la Premier League - (USA 7:30, MX 6:30, ESP 13:30)

Real Madrid vs Manchester City, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

La eliminatoria se definirá en el Santiago Bernabéu, uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo. El Real Madrid construyó gran parte de su historia continental en noches como esta, aunque el City ya demostró que puede competir de igual a igual allí.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre el Atalanta y el Bayern Munich, lo que anticipa un camino extremadamente competitivo hacia la final.

17/03/26: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Buenas vibras en el club 😍 pic.twitter.com/YTPSm0WCAH — Manchester City (@ManCityES) March 6, 2026

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

El tramo continuará con una final de alto voltaje ante Arsenal. En los últimos años, ambos equipos protagonizaron duelos muy parejos, con marcadores cerrados y definiciones que se resolvieron por detalles.

El Manchester City buscará sumar otro título a la exitosa era de Guardiola, mientras que el Arsenal intentará frenar el dominio reciente del conjunto celeste en el fútbol inglés.

22/03/26: Arsenal vs Manchester City - Final de la EFL Cup - USA 12:30, MX 10:30, ESP 17:30

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Tras la pausa internacional, el City volverá a la Premier con un duelo exigente frente al Chelsea en Stamford Bridge. En los últimos enfrentamientos entre ambos en liga, los partidos fueron muy disputados, con diferencias mínimas en el marcador.

Además, suele ser un cruce con goles: en varias de las últimas temporadas, el promedio entre ambos equipos superó los tres tantos por partido, reflejando el poder ofensivo que caracteriza a los dos clubes.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 11:30, MX 09:30, ESP 17:30

Próximos 5 encuentros del Manchester City