El calendario de los próximos 5 partidos del Monterrey tras perder 2-0 ante el Cruz Azul
El Club de Fútbol Monterrey recibió a Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el objetivo de mostrar un mejor rendimiento y fútbol frente a su gente, luego de varias semanas de inestabilidad en todos los aspectos, así como mantenerse fuera de los primeros ochos puestos para clasificarse a la Liguilla.
Con goles de Rodolfo Rotondi al minuto 19 y de Agustín Palavecino al 62, la escuadra cementera venció 2-0 al Club de Fútbol Monterrey, quien podría realizar cambios importantes en los próximos días. La continuidad de Domenec Torrent al frente de la Pandilla estaría en tela de duda.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Domenec Torrent, que aspira a volver a meterse dentro de la fiesta grande.
Monterrey vs Querétaro - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de marzo
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)
Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 04:00 horas (España)
FC Juárez vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 13 de marzo
- Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)
Monterrey vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de marzo
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Monterrey vs Atlético de San Luis - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de abril
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.