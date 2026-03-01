El calendario de los próximos 5 partidos del Monterrey tras perder 2-0 ante el Cruz Azul

El Club de Fútbol Monterrey recibió a Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el objetivo de mostrar un mejor rendimiento y fútbol frente a su gente, luego de varias semanas de inestabilidad en todos los aspectos, así como mantenerse fuera de los primeros ochos puestos para clasificarse a la Liguilla.

Con goles de Rodolfo Rotondi al minuto 19 y de Agustín Palavecino al 62, la escuadra cementera venció 2-0 al Club de Fútbol Monterrey, quien podría realizar cambios importantes en los próximos días. La continuidad de Domenec Torrent al frente de la Pandilla estaría en tela de duda.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Domenec Torrent, que aspira a volver a meterse dentro de la fiesta grande.

Monterrey vs Querétaro - Liga MX

Monterrey vs Querétaro | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX

Tigres UANL vs Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 04:00 horas (España)

FC Juárez vs Monterrey - Liga MX

FC Juárez vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 13 de marzo

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

Monterrey vs Chivas - Liga MX

Monterrey vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Monterrey vs Atlético de San Luis - Liga MX

Monterrey vs Atlético de San Luis | Leopoldo Smith/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)

