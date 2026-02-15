El calendario de los próximos 5 partidos del Monterrey tras vencer 1-0 al León

El Club de Fútbol Monterrey recibió a Club León en la correspondiente Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el objetivo de mostrar un mejor rendimiento y fútbol frente a su gente, luego de varias semanas de inestabilidad en todos los aspectos.

Con un solitario gol de Sergio Canales al minuto 24 de la primera mitad, Rayados de Monterrey venció 1-0 al León, logrando así su primer triunfo como local luego de disputar las primeras seis jornadas del campeonato mexicano. El único aspecto negativo del compromiso, fue la lesión de Anthony Martial, quien, tras una mala caída acabó con una lesión fuerte en el hombro y fue trasladado al hospital.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Domenec Torrent, que aspira a volver a materse dentro de la fiesta grande tras la fase regular.

Pumas UNAM vs Monterrey - Liga MX

Pumas UNAM vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 00:00 horas (España)

Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX

Monterrey vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

Monterrey vs Querétaro - Liga MX

Monterrey vs Querétaro | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX

Tigres UANL vs Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 04:00 horas (España)

FC Juárez vs Monterrey - Liga MX

FC Juárez vs Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 13 de marzo

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

