El calendario de los próximos encuentros del Atlético de Madrid tras quedar eliminado ante el Arsenal en Champions

El Atlético de Madrid no dio una gran demostración de fútbol. Su equipo realizó cambios extraños y con el 1-0 que anotó Bukayo Saka, el Arsenal los eliminó para ellos clasificarse a la final de la Champions League.

A continuación, los próximos encuentros del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid vs Celta de Vigo, jornada 35 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Ya conociendo su suerte europea, el Aleti recibirá al conjunto gallego en el Metropolitano. La visita se juega su clasificación a la Conference League, por lo que se espera que vaya a Madrid en busca de los tres puntos. En la primera vuelta, fue empate 1-1 en Balaídos.

09/05/26: Atlético de Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 10:30 MEX: 08:30, ESP: 18:30

Osasuna vs Atlético de Madrid, jornada 36 de LaLiga

CA Osasuna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Otro equipo en el camino del Atlético que llega al final de la temporada con chances de clasificar a un torneo continental. El Osasuna se hace fuerte en El Sadar y no será un encuentro sencillo para los de Simeone. En la primera vuelta, los colchoneros ganaron por la mínima en el Metropolitano.

12/05/26: Osasuna vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30 MEX: 13:30, ESP: 21:30

Atlético de Madrid vs Girona, jornada 37 de LaLiga

Girona Fc V Atletico De Madrid - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Un Girona que podría llegar a las últimas fechas de La Liga seriamente comprometido con el descenso será el anteúltimo escollo del Atlético en este certamen. En Montilivi allá por diciembre del año pasado, la visita se destapó con una goleada por 3 a 0 con tantos de Koke, Gallagher y Griezmann.

17/05/26: Atlético de Madrid vs Girona - LaLiga - A definir

Villarreal vs Atlético de Madrid, jornada 38 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-CELTA VIGO | JOSE JORDAN/GettyImages

El Atlético cerrará su participación en LaLiga visitando al gran rival que tuvo por el tercer puesto a lo largo de la campaña, el Villarreal. El Submarino Amarillo ya está clasificado a la próxima edición de la UEFA Champions League.

24/05/26: Villarreal vs Atlético de Madrid - LaLiga - A definir

El Bayern fue su rival la primera vez que jugó una final de Champions, en Bruselas en 1974. Buscarán, esta vez en Budapest, tomarse revancha contra el equipo de Vincent Kompany para levantar por primera vez el trofeo de campeón europeo.

30/05/26: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich - UEFA Champions League - USA: 11:00, MEX: 10:00, ESP: 18:00

Los próximos partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV Celta de Vigo 9 de mayo USA: 12:30

MEX: 10:30

ESP: 18:30 LaLiga EEUU: ESPN Deportes

MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Osasuna 12 de mayo USA: 15:30

MEX: 13:30

ESP: 21:30 LaLiga EEUU: ESPN Deportes

MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Girona 17 de mayo A definir LaLiga EEUU: ESPN Deportes

MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Villarreal 24 de mayo A definir LaLiga EEUU: ESPN Deportes

MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga