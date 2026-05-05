El calendario de los próximos encuentros del Atlético de Madrid tras quedar eliminado ante el Arsenal en Champions
El Atlético de Madrid no dio una gran demostración de fútbol. Su equipo realizó cambios extraños y con el 1-0 que anotó Bukayo Saka, el Arsenal los eliminó para ellos clasificarse a la final de la Champions League.
A continuación, los próximos encuentros del Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo, jornada 35 de LaLiga
Ya conociendo su suerte europea, el Aleti recibirá al conjunto gallego en el Metropolitano. La visita se juega su clasificación a la Conference League, por lo que se espera que vaya a Madrid en busca de los tres puntos. En la primera vuelta, fue empate 1-1 en Balaídos.
- 09/05/26: Atlético de Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 10:30 MEX: 08:30, ESP: 18:30
Osasuna vs Atlético de Madrid, jornada 36 de LaLiga
Otro equipo en el camino del Atlético que llega al final de la temporada con chances de clasificar a un torneo continental. El Osasuna se hace fuerte en El Sadar y no será un encuentro sencillo para los de Simeone. En la primera vuelta, los colchoneros ganaron por la mínima en el Metropolitano.
- 12/05/26: Osasuna vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30 MEX: 13:30, ESP: 21:30
Atlético de Madrid vs Girona, jornada 37 de LaLiga
Un Girona que podría llegar a las últimas fechas de La Liga seriamente comprometido con el descenso será el anteúltimo escollo del Atlético en este certamen. En Montilivi allá por diciembre del año pasado, la visita se destapó con una goleada por 3 a 0 con tantos de Koke, Gallagher y Griezmann.
- 17/05/26: Atlético de Madrid vs Girona - LaLiga - A definir
Villarreal vs Atlético de Madrid, jornada 38 de LaLiga
El Atlético cerrará su participación en LaLiga visitando al gran rival que tuvo por el tercer puesto a lo largo de la campaña, el Villarreal. El Submarino Amarillo ya está clasificado a la próxima edición de la UEFA Champions League.
- 24/05/26: Villarreal vs Atlético de Madrid - LaLiga - A definir
El Bayern fue su rival la primera vez que jugó una final de Champions, en Bruselas en 1974. Buscarán, esta vez en Budapest, tomarse revancha contra el equipo de Vincent Kompany para levantar por primera vez el trofeo de campeón europeo.
- 30/05/26: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich - UEFA Champions League - USA: 11:00, MEX: 10:00, ESP: 18:00
Los próximos partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Celta de Vigo
9 de mayo
USA: 12:30
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Osasuna
12 de mayo
USA: 15:30
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Girona
17 de mayo
A definir
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Villarreal
24 de mayo
A definir
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo