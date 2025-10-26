El calendario de los próximos partidos de Monterrey tras caer 2-0 ante Cruz Azul

El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario con el objetivo de sumar las tres unidades y mantenerse en la zona de clasificación directa dentro de los mejores cuatro equipos del torneo.

El marcador se abrió al minuto 44 gracias a Jesús Orozco, quien adelantó a los cementeros justo antes del descanso. En el tramo final, el atacante mexicano Ángel Sepúlveda amplió la ventaja en favor de la escuadra celeste y selló el 2-0 definitivo, desatando la alegría de la afición cementera. Con esta victoria, La Máquina Celeste de la Cruz Azul alcanzó 32 puntos y subió al tercer puesto general, mientras que Monterrey cayó al quinto.

El encuentro se complicó para los regiomontanos tras la expulsión del español Óliver Torres, quien fue sancionado por una falta imprudente antes del primer gol. Su salida dejó al equipo con diez jugadores y sin margen para reaccionar. Además, el mediocampista quedó suspendido para el siguiente duelo, el Clásico Regio ante Tigres.

Esta fue la falta por la que el árbitro decidió expulsar a Oliver Torres de cara al clásico regio frente a los universitarios de Nuevo León:

¡Roja para Óliver Torres! ¡Rayados se queda con 10 por esta entrada temeraria! ❌😱#MegaFutbol pic.twitter.com/aVoyzaHuz1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2025

El revés, la baja de Torres y la pérdida de posiciones dejaron al Monterrey con la obligación de recomponer el rumbo en la recta final del torneo.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los últimos dos compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Monterrey vs Tigres UANL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:05 horas (EE. UU.), 19:05 horas (México), 03:05 horas (España)

Chivas vs Monterrey - Liga MX

Chivas vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron