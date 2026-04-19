El calendario de los próximos partidos de Tigres UANL tras empatar 1-1 ante el Necaxa

El Club Tigres UANL visitó al Necaxa para el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026. Tomás Badaloni adelantó a los locales al minuto 34. Tigres sufrió más de lo esperado, pero en el tiempo agregado hallaron el tanto del empate, por conducto de Ángel Correa.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Tigres UANL vs Mazatlán- Liga MX, Jornada 17

Necaxa v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó con un entretenido empate a dos goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Mazatlán.

Nashville SC vs Tigres UANL- CONCACAF, Semifinal, ida

Atlanta United FC v Nashville SC | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de abril

Lugar: Tennessee

Estadio: Geodis Park

Hora: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Los dirigidos por Guido Pizarro ven, en esta edición de la CONCACAF Champions CUP, una opción inmejorable para clasificarse al próximo mundial de clubes, a disputarse en el 2029. Frente a las eliminaciones prematuras del América y Cruz Azul, solo Toluca y la 'U' de Nuevo León aparecen como los únicos dos sobrevivientes de la Liga MX.

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