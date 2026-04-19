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Sports Illustrated

El calendario de los próximos partidos de Tigres UANL tras empatar 1-1 ante el Necaxa

El conjunto felino necesita ganar sus últimos dos compromisos para clasificar a la liguilla sin depender de nadie más
Jaime Garza|
Necaxa v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Necaxa v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Club Tigres UANL visitó al Necaxa para el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026. Tomás Badaloni adelantó a los locales al minuto 34. Tigres sufrió más de lo esperado, pero en el tiempo agregado hallaron el tanto del empate, por conducto de Ángel Correa.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Edgar Zaldivar
Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 22 de abril
  • Lugar: Jalisco
  • Estadio: Jalisco
  • Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Tigres UANL vs Mazatlán- Liga MX, Jornada 17

Ricardo Rodriguez
Necaxa v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 25 de abril
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó con un entretenido empate a dos goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Mazatlán.

Nashville SC vs Tigres UANL- CONCACAF, Semifinal, ida

Hany Mukhtar
Atlanta United FC v Nashville SC | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 28 de abril
  • Lugar: Tennessee
  • Estadio: Geodis Park
  • Hora: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Los dirigidos por Guido Pizarro ven, en esta edición de la CONCACAF Champions CUP, una opción inmejorable para clasificarse al próximo mundial de clubes, a disputarse en el 2029. Frente a las eliminaciones prematuras del América y Cruz Azul, solo Toluca y la 'U' de Nuevo León aparecen como los únicos dos sobrevivientes de la Liga MX.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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