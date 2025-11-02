El calendario de los próximos partidos de Tigres UANL tras empatar 1-1 contra Rayados

El Club Tigres UANL visitó al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Gigante de Acero' con el objetivo de arrebatarles las tres unidades a su acérrimo rival y mantenerse ubicado entre los mejores cuatro clubes de la clasificación general para avanzar de manera directa a la Fase Final.

Al minuto 7, Ozziel Herrera rozó el gol con un disparo al poste. Poco después, ‘Corcho’ Rodríguez fue expulsado, dejando a Rayados con diez hombres. Tigres presionó y, tras un error del arquero Mele, Ángel Correa falló una clara oportunidad. Antes del descanso, el árbitro marcó penal para Monterrey y expulsó a Jesús Angulo, igualando en número de jugadores.

En el complemento, Correa enmendó su fallo y anotó el empate. Gignac tuvo dos opciones para dar la victoria a los felinos, pero no concretó. Tigres sumó un punto importante, aunque llega a la última jornada obligado a dar minutos a sus juveniles para cumplir con la regla de la Liga MX.

De esa manera, te dejamos con el calendario del último compromiso del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Tigres UANL vs Atlético de San Luis - Liga MX

Tigres UANL vs Atlético de San Luis | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario