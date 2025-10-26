El calendario de los próximos partidos de Tigres UANL tras vencer 2-0 a Tijuana

El Club Tigres UANL recibió al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde 'El Volcán' con el objetivo de quedarse con las tres unidades y mantenerse ubicado entre los mejores cuatro clubes de la clasificación general para avanzar de manera directa a la Fase Final.

Con goles de André-Pierre Gignac y de Ángel Correa, los Tigres UANL vencieron 2-0 a los Xolos de Tijuana y llegaron a 32 puntos en el torneo de Apertura 2025, consolidándose en la parte alta de la tabla general.

El tanto del francés no solo abrió el marcador en el estadio Universitario, sino que además representó el gol número 400 en el actual certamen. Con esa anotación, Gignac igualó a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, un logro que confirma su legado como uno de los delanteros extranjeros más determinantes que ha tenido la Liga MX.

Es importante destacar que, minutos antes de que Tigres UANL se pusiera al frente en el marcador, por conducto del delantero estrella, André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán fue figura al atajar un penal a Kevin Castañeda. Esa intervención resultó clave, pues de haber concretado el jugador de Tijuana, el rumbo del encuentro pudo haber cambiado por completo. A partir de ahí, los de la UANL tomaron el control del juego, dominando la posesión y generando las mejores oportunidades frente al arco rival.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los dos últimos compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX

Monterrey vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de noviembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:05 horas (EE. UU.), 19:05 horas (México), 03:05 horas (España)

Tigres UANL vs Atlético de San Luis - Liga MX

Tigres UANL vs Atlético de San Luis | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario