El Arsenal se lleva tres puntos importantísimos gracias a un gol en la recta final del partido de Leandro Trossard. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta llegó a 79 puntos y mantiene el liderazgo de la Premier League, aunque el Manchester City tiene un partido pendiente.

Los Gunners tienen como grandes objetivos la gloria local por primera vez en más de 20 años y la continental por primera vez desde su fundación, lo que sería histórico para ellos.

A continuación, los próximos compromisos de los Gunners.

Arsenal vs Burnley, jornada 37 de la Premier League

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

Frente al Burnley jugarán su último partido en casa en esta temporada, y el apoyo de la gente será crucial para llegar a la última fecha con chances de ser campeones de la Premier League por primera vez desde la temporada de Los Invencibles, allá por la 2003/04.

17/5/2026: Arsenal vs Burnley - Premier League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Crystal Palace vs Arsenal, jornada 38 de la Premier League

Manchester City v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

La última jornada de la Premier League puede ser para alquilar balcones, con un Arsenal urgido de gloria tras un sinfín de desilusiones en los últimos años. En frente estará el equipo de Oliver Glasner, animador de la UEFA Conference League.

24/5/2026: Crystal Palace vs Arsenal - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00

Arsenal vs París Saint-Germain, final de la UEFA Champions League

Bayern Munich - Paris Saint-Germain | picture alliance/GettyImages

El final de la temporada llegará de la manera más atractiva para los Gunners: 20 años más tarde de lo que fue la caída en el Stade de France ante el FC Barcelona, se reencuentran con la posibilidad de ser campeones de Europa. En frente estará el PSG, vigente campeón, que viene de cargarse al Bayern Múnich.

30/5/2026: Arsenal vs PSG - UEFA Champions League - USA: 11:00, MEX: 10:00, ESP: 18:00

El calendario de los próximos encuentros del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV Burnley 17/05/26 USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN Crystal Palace 24/05/26 USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00 Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN París Saint-Germain 30/05/26 USA: 11:00, MEX: 10:00, ESP: 18:00 UEFA Champions League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN