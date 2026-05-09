El calendario de los próximos partidos del Chelsea tras enfrentarse al Liverpool
El Chelsea consiguió puntuar más de un mes después en un duelo en el que fueron superiores al Liverpool. El equipo de Stamford Bridge ha tenido una temporada plagada de altibajos y buscará cerrarla de la mejor manera posible, clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League y consiguiendo un nuevo título.
A continuación, los próximos partidos del conjunto de Londres.
Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup
Este partido definirá al dueño de la edición 2025/26 del torneo más viejo del mundo y batirá a duelo a dos grandísimos equipos. El Chelsea ganó ocho veces la FA Cup y el Manchester City se consagró en siete oportunidades.
- 16/05/2026: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Chelsea vs Tottenham, jornada 37 de la Premier League
El Tottenham está en un momento crítico y tiene serias chances de descender a segunda, por lo que este partido será absolutamente imperdible para los fanáticos del fútbol. En ese marco, se trata de un duelo entre clubes londinenses tradicionales.
19/05/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - 14:15 USA, 13:15 MEX, 21:15 ESP
Sunderland vs Chelsea, jornada 38 de la Premier League
Los Blues terminarán la temporada contra el Sunderland en condición de visitante con la ilusión de clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League, que supo ganar en dos oportunidades.
- 24/05/2026: Sunderland vs Chelsea - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP
Calendario con los próximos partidos del Chelsea
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Manchester City
16 de mayo
09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
FA Cup
USA: Peacock
Tottenham
19 de mayo
14:15 USA, 13:15 MEX, 21:15 ESP
Premier League
USA: Peacock
Sunderland
24 de mayo
10:00 USA, 09:00 MEX,
Premier League
USA: Peacock
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo