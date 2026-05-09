Skip to main content
Sports Illustrated

El calendario de los próximos partidos del Chelsea tras enfrentarse al Liverpool

Los Blues tienen por delante la gran final de la FA Cup.
Bruno Pernigotti|
Liverpool v Chelsea - Premier League
Liverpool v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El Chelsea consiguió puntuar más de un mes después en un duelo en el que fueron superiores al Liverpool. El equipo de Stamford Bridge ha tenido una temporada plagada de altibajos y buscará cerrarla de la mejor manera posible, clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League y consiguiendo un nuevo título.

A continuación, los próximos partidos del conjunto de Londres.

Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup

Crystal Palace v Millwall - Emirates FA Cup Fifth Round
Crystal Palace v Millwall - Emirates FA Cup Fifth Round | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Este partido definirá al dueño de la edición 2025/26 del torneo más viejo del mundo y batirá a duelo a dos grandísimos equipos. El Chelsea ganó ocho veces la FA Cup y el Manchester City se consagró en siete oportunidades.

  • 16/05/2026: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Chelsea vs Tottenham, jornada 37 de la Premier League

Enzo Fernandez
Tottenham Hotspur FC v Chelsea FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Tottenham está en un momento crítico y tiene serias chances de descender a segunda, por lo que este partido será absolutamente imperdible para los fanáticos del fútbol. En ese marco, se trata de un duelo entre clubes londinenses tradicionales.

19/05/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - 14:15 USA, 13:15 MEX, 21:15 ESP

Sunderland vs Chelsea, jornada 38 de la Premier League

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Blues terminarán la temporada contra el Sunderland en condición de visitante con la ilusión de clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League, que supo ganar en dos oportunidades.

  • 24/05/2026: Sunderland vs Chelsea - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Calendario con los próximos partidos del Chelsea

Rival

Fecha

Hora

Competencia

TV / Streaming

Manchester City

16 de mayo

09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

FA Cup

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Tottenham

19 de mayo

14:15 USA, 13:15 MEX, 21:15 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Sunderland

24 de mayo

10:00 USA, 09:00 MEX,
16:00 ESP

Premier League

USA: Peacock
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol