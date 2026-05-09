El calendario de los próximos partidos del Chelsea tras enfrentarse al Liverpool

El Chelsea consiguió puntuar más de un mes después en un duelo en el que fueron superiores al Liverpool. El equipo de Stamford Bridge ha tenido una temporada plagada de altibajos y buscará cerrarla de la mejor manera posible, clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League y consiguiendo un nuevo título.

A continuación, los próximos partidos del conjunto de Londres.

Manchester City vs Chelsea, final de la FA Cup

Crystal Palace v Millwall - Emirates FA Cup Fifth Round | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Este partido definirá al dueño de la edición 2025/26 del torneo más viejo del mundo y batirá a duelo a dos grandísimos equipos. El Chelsea ganó ocho veces la FA Cup y el Manchester City se consagró en siete oportunidades.

16/05/2026: Manchester City vs Chelsea - FA Cup - 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Chelsea vs Tottenham, jornada 37 de la Premier League

Tottenham Hotspur FC v Chelsea FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Tottenham está en un momento crítico y tiene serias chances de descender a segunda, por lo que este partido será absolutamente imperdible para los fanáticos del fútbol. En ese marco, se trata de un duelo entre clubes londinenses tradicionales.

19/05/2026: Chelsea vs Tottenham - Premier League - 14:15 USA, 13:15 MEX, 21:15 ESP

Sunderland vs Chelsea, jornada 38 de la Premier League

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDS | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los Blues terminarán la temporada contra el Sunderland en condición de visitante con la ilusión de clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League, que supo ganar en dos oportunidades.

24/05/2026: Sunderland vs Chelsea - Premier League - 10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP

Calendario con los próximos partidos del Chelsea

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Manchester City 16 de mayo 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP FA Cup USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Tottenham 19 de mayo 14:15 USA, 13:15 MEX, 21:15 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Sunderland 24 de mayo 10:00 USA, 09:00 MEX,

16:00 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN