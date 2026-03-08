El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras vencer 1-0 a Rayados en el Clásico Regio

El Clásico Regio se pintó de amarillo porque Tigres venció a Rayados de Monterrey y que mejor que por la mínima del francés André-Pierre Gignac, quien pudo haber jugado su último clásico porque termina su contrato en verano y se desconoce si renovará o colgará los botines. El máximo goleador del equipo felino entró de cambio al minuto 80 para anotar en el tiempo añadido y culminar como el héroe de la noche.



Con oxígeno puro, el técnico argentino Guido Pizarro y sus pupilos ya pueden estar tranquilos pensando en los octavos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, mientras más adelante habrá que volver para recibir al Querétaro.

𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀́𝐒𝐈𝐂𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎 𝐄𝐒 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐍𝐎 🐯⚽🔥



El calendario de los siguientes partidos de Tigres

FC Cincinnati vs Tigres

TQL Stadium

Jueves, 12 de marzo

19 h (EEUU ET), 18 h (México)

Octavos de final Ida, Concachampions

Tras dejar atrás el Clásico Regio, la U pasa a enfocarse totalmente en el campeonato de la CONCACAF, buscando su segundo título. Los de Ohio son uno de los equipos más regulares de la MLS, normalmente peleando en los puestos altos, así que se espera un duelo complicado.

Tigres vs Querétaro

Estadio Universitario

Viernes, 13 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 11, Liga MX

De regreso a México, El Conde Pizarro y compañía reciben a unos Gallos Blancos que andan de capa caída, ya que deambulan en los últimos lugares de la tabla, aun cuando se espera más de ellos debido al cambio de dueño y los refuerzos traídos. Con sólo seis puntos cosechados, el club queretano llega como víctima.

Tigres vs FC Cincinnati

Estadio Universitario

Jueves, 19 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 12, Liga MX

La buena noticia para los felinos es que cierran la llave de los octavos en su casa con el apoyo de Los Incomparables. La única historia entre estos dos ocurrió el año pasado, en el 2025, cuando se midieron en la ronda de dieciseisavos y los universitarios se impusieron 4-2 global.

Juárez vs Tigres

Estadio Olímpico Benito Juárez

Domingo, 22 de abril

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 13, Liga MX

Otro equipo que deja muchas dudas. De repente los fronterizos del portugués Pedro Caixinha desplegan un gran fútbol debido a que tiene elementos talentosos, pero los resultados no los acompañan siempre. Eso sí, cuando están en casa, los Bravos dejan todo en el terreno de juego.

Xolos vs Tigres

Estadio Caliente

Viernes, 3 de abril

22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)

Jornada 14, Liga MX

A diferencia del semestre pasado, Tijuana está muy lejos del nivel que manejaba, ya que no se ve tan sólido, pese a la continuidad del técnico uruguayo Sebastián Abreu, aunque quizá sea en parte por la ausencia del joven Gilberto Mora, que ha estado alejado de las canchas por una pubalgia.