El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras vencer 1-0 a Rayados en el Clásico Regio
El Clásico Regio se pintó de amarillo porque Tigres venció a Rayados de Monterrey y que mejor que por la mínima del francés André-Pierre Gignac, quien pudo haber jugado su último clásico porque termina su contrato en verano y se desconoce si renovará o colgará los botines. El máximo goleador del equipo felino entró de cambio al minuto 80 para anotar en el tiempo añadido y culminar como el héroe de la noche.
Con oxígeno puro, el técnico argentino Guido Pizarro y sus pupilos ya pueden estar tranquilos pensando en los octavos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, mientras más adelante habrá que volver para recibir al Querétaro.
El calendario de los siguientes partidos de Tigres
FC Cincinnati vs Tigres
TQL Stadium
Jueves, 12 de marzo
19 h (EEUU ET), 18 h (México)
Octavos de final Ida, Concachampions
Tras dejar atrás el Clásico Regio, la U pasa a enfocarse totalmente en el campeonato de la CONCACAF, buscando su segundo título. Los de Ohio son uno de los equipos más regulares de la MLS, normalmente peleando en los puestos altos, así que se espera un duelo complicado.
Tigres vs Querétaro
Estadio Universitario
Viernes, 13 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 11, Liga MX
De regreso a México, El Conde Pizarro y compañía reciben a unos Gallos Blancos que andan de capa caída, ya que deambulan en los últimos lugares de la tabla, aun cuando se espera más de ellos debido al cambio de dueño y los refuerzos traídos. Con sólo seis puntos cosechados, el club queretano llega como víctima.
Tigres vs FC Cincinnati
Estadio Universitario
Jueves, 19 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 12, Liga MX
La buena noticia para los felinos es que cierran la llave de los octavos en su casa con el apoyo de Los Incomparables. La única historia entre estos dos ocurrió el año pasado, en el 2025, cuando se midieron en la ronda de dieciseisavos y los universitarios se impusieron 4-2 global.
Juárez vs Tigres
Estadio Olímpico Benito Juárez
Domingo, 22 de abril
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 13, Liga MX
Otro equipo que deja muchas dudas. De repente los fronterizos del portugués Pedro Caixinha desplegan un gran fútbol debido a que tiene elementos talentosos, pero los resultados no los acompañan siempre. Eso sí, cuando están en casa, los Bravos dejan todo en el terreno de juego.
Xolos vs Tigres
Estadio Caliente
Viernes, 3 de abril
22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)
Jornada 14, Liga MX
A diferencia del semestre pasado, Tijuana está muy lejos del nivel que manejaba, ya que no se ve tan sólido, pese a la continuidad del técnico uruguayo Sebastián Abreu, aunque quizá sea en parte por la ausencia del joven Gilberto Mora, que ha estado alejado de las canchas por una pubalgia.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.